新華社連發6文 控美國是烏俄戰爭幕後黑手

中國國家主席習近平。（美聯社）

2022/04/14 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，正當民主世界的國家紛紛同聲譴責俄羅斯的暴行，並加重對其的制裁與限制，中國媒體新華社卻連發6篇文指責美國是烏克蘭戰爭的幕後黑手，也是世界亂源。

根據新華社報導，烏俄戰爭的源頭是從冷戰結束後，俄國長期擠壓與圍堵俄國的安全空間，從讓北約東擴，接著在烏克蘭策動革命破壞俄烏關係，不斷到處搧風點火，讓情勢逐漸緊張。

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第二為美國長期以世界強權的姿態，在各國四處拉幫結派製造小團體，並無視國際組織與法規在各國造成動亂來維護自身利益，給其他國家的人民帶來災難。

第三為美國的政治人物、主流媒體與菁英階層都與美國軍火業有關，長期煽動與俄羅斯的新冷戰，企圖藉由擾亂全家秩序大發戰爭財，像是冷戰期間就以「抵禦共產主義」與冷戰後「反恐戰爭」等理由出售大量軍火，如今俄烏戰爭開打，讓美國可以有更多的軍武販售歐洲各國與掠奪俄國能源資源。

第四為美國為了維持全球霸主的地位，常使用「民主」、「國家安全」、「人權」的禮由，揮舞「大棒」制裁危害自身利益的國家。

第五為美國是秘密軍事研究的幕後操縱者，蘇聯解體後美國在全球各地廣設生物實驗室，在烏俄戰爭期間俄羅斯專家發現許多美國設置生物實驗室的證據，烏克蘭已經淪為美國的生物實驗場。

第六為美國是劣跡斑斑的人權「劣」士，新華社指控美國讓烏俄戰爭開打後，讓歐洲各國承擔接收難民等責任，造成貧富差距加大、疫情再升溫等，回顧美國建國至今，已經造成許多其他國家人民的流離失所，甚至喪失生命，打著「人權」的大旗，卻做出完全相反的行為，所以是人權「劣」士。

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