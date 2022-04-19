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    協助烏東友人抗俄！ 美情報專家加入烏克蘭軍隊

    美國退役海軍軍官、恐怖主義兼情報專家南斯（見圖）稍早透過社群平台宣布，他已加入烏克蘭軍隊，協助身處烏東的友人抗俄。（圖擷取自@MalcolmNance推特）

    美國退役海軍軍官、恐怖主義兼情報專家南斯（見圖）稍早透過社群平台宣布，他已加入烏克蘭軍隊，協助身處烏東的友人抗俄。（圖擷取自@MalcolmNance推特）

    2022/04/19 15:30

    〔即時新聞／綜合報導〕由於頓巴斯戰役（The Battle for the Donbas）開打，美國退役海軍軍官、恐怖主義兼情報專家南斯（Malcolm Nance）稍早透過社群平台宣布，他已加入烏克蘭軍隊，協助身處烏東頓涅茨克（Donetsk）的友人抗俄。

    南斯19日稍早在推特上PO出自己全副武裝的照片，撰文寫下：「我說完了」，並在文末標註上「加入軍團」（Join The Legion）、「阻止俄羅斯」（Stop Russia）及「榮耀歸烏克蘭」（Slava Ukraini）3個主題標籤，宣布他已加入烏克蘭軍隊。

    另據英媒《天空新聞》報導，南斯接受美媒《MSNBC》節目「里德駕到」（The Reid out）節目主持人里德（Joy Reid）訪問時表示：「戰爭發生之際，我的朋友們在頓涅茨克地區，他們寫信向我們透露，自己無法繼續活下去了。」

    南斯指出：「我到這裡（烏克蘭），就是為了幫助這個國家，打一場本質上為滅絕戰爭（a war of extermination）的戰役，這是一場俄羅斯帶給這些人們的生存戰，他們（俄軍）正在大規模地屠殺平民，在這有像我這樣的人，對烏國做點什麼。」

    據報導，南斯先前曾在美國新聞頻道《MSNBC》擔任外交政策分析師。

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