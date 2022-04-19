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    制裁的力量！俄國專機被迫繞道 航程1.5萬公里逼近全球最長航線

    俄羅斯專機到西班牙和希臘載送被驅逐的外交官，但在制裁措施下無法進入各國領空只能繞路，總航程高達1.5萬公里。（圖擷自@flightradar24推特）

    俄羅斯專機到西班牙和希臘載送被驅逐的外交官，但在制裁措施下無法進入各國領空只能繞路，總航程高達1.5萬公里。（圖擷自@flightradar24推特）

    2022/04/19 12:25

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後受到全球多國制裁，除了經濟貿易上的相關措施外，民航班機也無法進入各國領空，近日1架從莫斯科飛往西班牙、希臘接送被驅逐外交官的專機，就因此繞了一大圈才完成任務，總航程高達1.5萬公里，只比全球最長航線短一點。

    航班追踪網站FlightRadar指出，西班牙和希臘為了讓被驅逐的俄羅斯外交官離開，破例允許這架專機進入領空，但專機無法穿越航線上其他國家的空域，因此來程和回程都要繞路。

    俄國班機的第1站是從莫斯科飛往西班牙馬德里，原本航線距離為3409公里，改從大西洋上空繞道後增至7086公里。接著班機又從馬德里飛往希臘雅典，本來的距離是2383公里，但又被迫從北非和地中海上空繞路，航程增為3729公里。

    在雅典載完外交官後，俄羅斯專機開始飛回莫斯科，過程中還是要避開多國領空，改由土耳其和黑海上空通過，航程從2203公里增加至4348公里。

    因此，俄國班機這趟行程從原本的7995公里暴增為1萬5163公里，僅比全球最長的新加坡至美國紐約航線少一點。FlightRadar表示，由於許多國家已驅逐俄國外交官或打算驅逐，因此未來應該還可以看到俄羅斯專機繞路的狀況。

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