為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    馬克宏與普廷斷聯 澤倫斯基：頓巴斯之戰已開打（不斷更新）

    烏俄已開始在頓巴斯地區交戰。（法新社）

    烏俄已開始在頓巴斯地區交戰。（法新社）

    2022/04/19 08:58

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間4月19日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

    ＊法總統馬克宏接受法國第五電視台訪問時透露，「自從我們討論的那些在布查和其它城鎮發生的屠殺後，這場戰爭已經變調。所以，我不再和普廷直接聯繫，但我也不會排除未來恢復溝通的可能性。」

    ＊《路透》報導，一名美國國防高層透露，美軍將在未來幾天內協助烏軍掌握榴彈砲的操作要領，訓練將在烏克蘭境外執行，除了訓練榴彈砲操作以外，包括各式雷達系統也是訓練課程之一。

    ＊澤倫斯基在18日的例行談話影片中表示：「俄軍已經打響他們準備已久的頓巴斯戰役，有相當數量的俄軍參與此次大規模行動。」但澤倫斯基強調：「無論他們向烏東投入多少兵力，我們都將繼續戰鬥、抵抗，我們每天都會這麼做，我們不會放棄任何屬於烏克蘭的東西，同時我們也不需要任何不屬於我們的東西。」

    ＊烏克蘭西部大城利維夫（Lviv）18日遭到俄軍飛彈攻擊，造成至少7死11傷。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也提到，烏克蘭沒有任何地方可倖免於克里姆林宮的無意義攻擊。

    ＊烏克蘭軍方宣布，俄軍第一戰車集團軍、第49防空飛彈旅指揮官格里申上校16日已於烏克蘭陣亡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播