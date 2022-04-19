馬克宏與普廷斷聯 澤倫斯基：頓巴斯之戰已開打（不斷更新）

烏俄已開始在頓巴斯地區交戰。（法新社）

2022/04/19 08:58

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷無視全球譴責和多國制裁，2月24日逕行宣布對烏克蘭採取特殊軍事作戰，開啟戰爭。本報根據路透、法新社、彭博、CNN、BBC等外電，整理了截至台灣時間4月19日最新情勢發展，讓讀者快速掌握俄烏衝突最新進展。

＊法總統馬克宏接受法國第五電視台訪問時透露，「自從我們討論的那些在布查和其它城鎮發生的屠殺後，這場戰爭已經變調。所以，我不再和普廷直接聯繫，但我也不會排除未來恢復溝通的可能性。」

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＊《路透》報導，一名美國國防高層透露，美軍將在未來幾天內協助烏軍掌握榴彈砲的操作要領，訓練將在烏克蘭境外執行，除了訓練榴彈砲操作以外，包括各式雷達系統也是訓練課程之一。

＊澤倫斯基在18日的例行談話影片中表示：「俄軍已經打響他們準備已久的頓巴斯戰役，有相當數量的俄軍參與此次大規模行動。」但澤倫斯基強調：「無論他們向烏東投入多少兵力，我們都將繼續戰鬥、抵抗，我們每天都會這麼做，我們不會放棄任何屬於烏克蘭的東西，同時我們也不需要任何不屬於我們的東西。」

＊烏克蘭西部大城利維夫（Lviv）18日遭到俄軍飛彈攻擊，造成至少7死11傷。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也提到，烏克蘭沒有任何地方可倖免於克里姆林宮的無意義攻擊。

＊烏克蘭軍方宣布，俄軍第一戰車集團軍、第49防空飛彈旅指揮官格里申上校16日已於烏克蘭陣亡。

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