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    遭俄軍綁走6天後獲釋 烏克蘭市長出面揭露被俘秘辛

    烏克蘭梅利托波爾市長費德羅夫（Ivan Fedorov，中）被俄軍擄走6天，他獲釋後近來向媒體透露秘辛。（路透）

    烏克蘭梅利托波爾市長費德羅夫（Ivan Fedorov，中）被俄軍擄走6天，他獲釋後近來向媒體透露秘辛。（路透）

    2022/04/19 13:34

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭東南部梅利托波爾（Melitopol）市長費德羅夫（Ivan Fedorov），於3月11日遭俄羅斯軍隊擄走，直到16日俄烏交換戰俘財被釋放，費德羅夫近來待在義大利羅馬向教宗方濟各求助，並向媒體透露他被俘6天的秘辛。

    據《路透》報導，費德羅夫表示，他當時被關在梅利托波爾警察局，晚上會有5到7名俄軍前來和他談話，每次約4、5個小時左右。費德羅夫說，俄軍想要用他來「殺雞儆猴」，向烏克蘭人展示如果不同意俄國要求會有怎樣的後果。

    費德羅夫指出，他被俘虜期間並沒有受到身體上的酷刑，但心理上飽受折磨。另外，費德羅夫透露俄軍以為來到烏國土地後會受到歡迎，但事實並非如此，因此俄國士兵感到非常憤怒。

    費德羅夫感嘆，梅利托波爾現在沒有食物、沒有藥物，城市有一半的建築物被毀，還有200多人像他一樣被俄軍綁走，連走在街上都會有生命回險。

    費德羅夫說，他來到羅馬後和梅利托波爾市民目前定期保持聯繫，並邀請教宗訪問烏克蘭，畢竟教宗或許可以阻止這場戰爭。烏克蘭總統澤倫斯基先前也希望方濟各來訪，並承諾會保證他的安全。

    費德羅夫目前在在義大利羅馬向教宗方濟各求助。（路透）

    費德羅夫目前在在義大利羅馬向教宗方濟各求助。（路透）

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