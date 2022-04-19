守衛馬立波！ 亞速營烏軍伏擊開火俄車隊 3輛軍車起火
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭邁入第55天，目前俄軍正在烏東展開頓巴斯戰役（The Battle for the Donbas）。而近日烏國官方作戰單位於社群平台上傳一段「烏軍」在南部港城馬立波（Mariupol）伏擊俄軍的畫面，只見數名埋伏於樹林間的烏軍，快步趨前向俄軍車隊開火，3輛軍車起火。
據美媒《CNN》報導，烏克蘭國民警衛隊亞速營（Azov）18日晚間在推特上傳轄下士兵守衛馬立波的無人機空拍片，只見烏軍成功透過伏擊的進攻策略，朝暫停在他們附近的俄軍車隊開火。
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據報導，俄軍一列由6台車輛所組成的車隊，當時正沿著「冶金學家大道」（Metallurgists Avenue）向南行駛，車隊開離公路後，便暫停在亞拉臘咖啡館（Ararat cafe）外的人行道上。
隨後，畫面捕捉到至少9位亞速營士兵，在樹林的掩護下緩步向前推進，並瞄準了俄軍車隊，準備執行伏擊。接著，影像便跳接至3輛俄軍車輛起火的畫面，且至少有2台車的車身，能看到象徵入侵俄軍的「Z」字符號。
《CNN》已透過地理定位方式，驗證了上述影片的真實性，但尚未得知此事件確切的事發時間。
‼️Оборона Маріуполя триває. Не зважаючи на переважаючі сили противника, бійці полку АЗОВ проводять контратаку.— АЗОВ （@Polk_Azov） April 18, 2022
‼️The defense of Mariupol continues. Despite the overwhelming forces of the enemy, the AZOV Regiment fighters launch counterattack. pic.twitter.com/HOPpowRANV