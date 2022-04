守衛馬立波！ 亞速營烏軍伏擊開火俄車隊 3輛軍車起火

2022/04/19 14:03

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭邁入第55天,目前俄軍正在烏東展開頓巴斯戰役(The Battle for the Donbas)。而近日烏國官方作戰單位於社群平台上傳一段「烏軍」在南部港城馬立波(Mariupol)伏擊俄軍的畫面,只見數名埋伏於樹林間的烏軍,快步趨前向俄軍車隊開火,3輛軍車起火。

據美媒《CNN》報導,烏克蘭國民警衛隊亞速營(Azov)18日晚間在推特上傳轄下士兵守衛馬立波的無人機空拍片,只見烏軍成功透過伏擊的進攻策略,朝暫停在他們附近的俄軍車隊開火。

請繼續往下閱讀...

據報導,俄軍一列由6台車輛所組成的車隊,當時正沿著「冶金學家大道」(Metallurgists Avenue)向南行駛,車隊開離公路後,便暫停在亞拉臘咖啡館(Ararat cafe)外的人行道上。

隨後,畫面捕捉到至少9位亞速營士兵,在樹林的掩護下緩步向前推進,並瞄準了俄軍車隊,準備執行伏擊。接著,影像便跳接至3輛俄軍車輛起火的畫面,且至少有2台車的車身,能看到象徵入侵俄軍的「Z」字符號。

《CNN》已透過地理定位方式,驗證了上述影片的真實性,但尚未得知此事件確切的事發時間。

‼️Оборона Маріуполя триває. Не зважаючи на переважаючі сили противника, бійці полку АЗОВ проводять контратаку.



‼️The defense of Mariupol continues. Despite the overwhelming forces of the enemy, the AZOV Regiment fighters launch counterattack. pic.twitter.com/HOPpowRANV