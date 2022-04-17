最早生命證據！ 研究證實至少距今37.5億年 地球就有微生物存在

2017年有研究人員在加拿大發現了可能是地球上最古老有機物的化石證據，估計最早能追溯到42.8億年前。（路透）

2022/04/17 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕2017年有研究人員在加拿大發現了可能是地球上最古老有機物的化石證據，估計最早能追溯到42.8億年前，不過在當時被認為有爭議，有科學家認為這個有機物特徵化石只是某種天然礦物構造，經研究後發現這個化石的微小細絲和管子，與嗜鐵細菌類似，認為是原始微生物的生命形式。

綜合外媒報導，2017年，研究人員在加拿大魁北克哈德森灣「努夫亞吉圖克地表帶」（Nuvvuagittuq Supracrustal Belt）的石英層中，發現一種名為「赤鐵礦」（Hematite）的氧化鐵裡頭有微小化石，這些化石的寬度僅有人類頭髮的一半，長度最多只有半毫米，含有血紅色的管狀物，研究團隊認為他們發現目前地球最古老的生命化石；這個化石可以追溯到37.5億至42.8億年前，比目前認為最古老的生命早約3億年，不過在當時被認為有爭議，有科學家質疑，這些古老化石其實只是某種天然礦物構造。

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近日《科學進展》（Science Advances）刊登新研究顯示，科學家掃描後，發現裡頭有一個更大、更複雜的結構，其有莖幹以及數百個扭曲的球體或橢圓體，旁邊管和燈絲，他們比較現代火山口附近的嗜鐵細菌，發現細絲呈波浪狀和扭曲狀，並含有有機碳，這是現代嗜鐵微生物所共有的特徵。

研究團隊表示，這一發現意味著，在一個原始的可居住星球上，生命進化到有組織的等級只需要幾億年，其早期生命發展的發現也有助於尋找外星生命。

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