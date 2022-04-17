俄軍登陸艦遭烏軍摧毀 「叛徒」中校指揮官傷重不治

一名烏軍軍官透露，遭擊毀的俄軍黑海艦隊大型登陸艦「薩托夫號」指揮官赫羅姆琴科夫中校（見圖），因傷重在醫院身亡。（圖取自推特）

2022/04/17 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍方上月擊毀一艘停泊在亞速海畔（Azov Sea）別爾江斯克（Berdyansk）港內的俄軍黑海艦隊大型登陸艦「薩托夫號」（Saratov），如今一名烏軍軍官透露，該艦的指揮官赫羅姆琴科夫（Vladimir Khromchenkov）中校因傷重在醫院身亡。

烏克蘭日前表示，烏軍於3月24日成功襲擊俄軍暫時佔領的別爾江斯克港口，因消息混亂，一度誤報擊毀的俄軍黑海艦隊大型登陸艦是「奧爾斯克號」（Orsk），事後特別聲明指出，「根據更新情報，在亞速地區別爾江斯克港的一艘登陸艦『薩托夫號』遭摧毀。『庫尼科夫』號（Caesar Kunikov）和『新切爾卡斯克』號（Novocherkassk）也受到毀損」。

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美國官員以及英國國防部事後經過評估，確認烏克蘭確實成功襲擊俄軍船隻，但不確定使用何種武器。

一名烏克蘭武裝部隊軍官斯蒂芬（Anatoliy Stefan）16日在推特與Telegram發文指稱，「薩托夫號」上的指揮官赫羅姆琴科夫當時被飛彈襲擊而受重傷，事後因傷重而在醫院死亡。

斯蒂芬並批評赫羅姆琴科夫是個叛徒，透露他曾在克里米亞自治區的烏克蘭武裝部隊海軍服役，還曾指揮過烏克蘭艦艇「基洛沃格勒」號，卻在2014年叛逃，「他是烏克蘭的叛徒。2014年，他沒有到達指定的集合點，並與佔領者（俄軍）一起服兵役」。

Предатель Украины. В 2014 году не прибыл в указанные пункты сбора и перешел на военную службу к оккупантам.

Командир БДК «Саратов» капитан 2-го ранга Владимир Хромченков.

В шпиталі від отриманих поранень наздогнала карма.

Смерть ворогам????

Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/fpsmKzzvmH — Анатолій Штефан （Штірліц） （@Shtirlitz53） April 16, 2022

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