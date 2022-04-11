軍武百科》地表最威無人機！貝爾V-247「迷你魚鷹」 掛載JSM飛彈

V-247「警惕」（Vigilant）無人傾轉旋翼機高速與遠程特性，使它成為美國陸戰隊MV-22「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機的最佳護航者。（圖擷取自貝爾公司官網）

2022/04/11 16:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國著名直升機製造商貝爾（Bell），日前展示了掛載「聯合打擊」（JSM）匿蹤反艦飛彈的海軍型V-247「警惕」（Vigilant）無人傾轉旋翼。JSM飛彈由雷神公司與挪威的康士伯防務暨航太公司（Kongsberg Defense & Aerospace）合作開發，可在低海拔和高次音速下飛行，從100浬的距離外搜尋並摧毀敵艦，還可以迅速改變航向以打擊陸地或海上的目標。

美國陸戰隊希望一種長航時艦載無人機，能夠滿足海上空中地面特遣部隊「無人遠征能力」（MUX）的戰術需求，作為其MV-22「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機的作戰搭配，貝爾公司為爭取訂單，順勢研發了V-247。

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根據目前貝爾釋出的諸元所示，V-247翼展20公尺，旋翼直徑9.1公尺，具有V尾和可收放後3點式起落架。可以460公里/小時的速度巡航，最高速度則為560公里/小時，為世界最快旋翼機，航程2000公里左右，作戰半徑超過800公里，機上配有多樣化雷達、光學傳感器、電子戰裝備，甚至還安裝了F-35匿蹤戰機裝備的EODAS光電系統，號稱「地表最強無人機」，可承擔綜合防空、電子戰、空中預警和精確打擊等任務。

在火力方面，貝爾克服了巨大旋翼的阻擋，V-247其機翼下方增加的4個武器掛架，內部彈倉酬載可高達907公斤，並可配置AGM－114「地獄火」、聯合空對地（JAGM）飛彈彈、Mk-50魚雷等多種武裝，滯空時間最長可達17小時，且可裝載於兩棲突擊艦與驅逐艦的機庫內，並直接從甲板垂直起飛。

同時，V-247也具備了MQ-9死神（Reaper）無人機所缺乏的空中加油能力，能更進一步地突破滯空17小時的限制。

2020，年美國海軍提出了「未來直升機」（FVL） 海上打擊計畫，它將在2030年更換其服役40多年、洛馬子公司塞考斯基（Sikorsky）生產的 MH-60R/S「海鷹」直升機和諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman）研製的「MQ-8C火力偵察兵」（Fire Scout）無人直升機，貝爾也順勢推出海軍版V-247無人傾轉旋翼機。

V-247「警惕」無人機摺疊狀態，對於驅逐艦和護衛艦來說好處多多，狹窄的起降平台和機庫都能容納它，並且它的航程、載彈量也要多於現役的「海鷹」直升機，還由於安裝了多種精密感測器，給軍艦和艦隊提供了更高的戰場感知能力。

V-247 號稱「地表最強無人機」，可承擔綜合防空、電子戰、空中預警和精確打擊等任務。（圖擷取自貝爾公司官網）

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