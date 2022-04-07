軍武百科》英軍阿富汗主力裝甲車 「獒犬」、「豺狼」援烏

「豺狼」裝甲車為4輪驅動裝甲車，可搭載2名乘員及1名士兵，英國防部表示：「豺狼是為了滿足英國陸軍對敏捷、裝備精良、輕型巡邏車的具體要求而建造的。」（路透）

2022/04/07 10:33

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〔即時新聞／綜合報導〕英國擬加碼軍援烏克蘭，考慮援助「獒犬」（MASTIFF）防護巡邏車以及「豺狼」（Jackal）裝甲車。

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「獒犬」防護巡邏車為美軍「美洲獅」（Cougar）反地雷防伏擊車（MRAP）英國版本，為6輪驅動巡邏車，可搭載2名乘員及8名士兵，配有7.62公釐通用機槍、12.7公釐重機槍或40公釐榴彈發射器，同時有先進的無線電及反電子干擾裝置，最高時速90公里。

2006年「獒犬」防護巡邏車首次被派往阿富汗，2009年「獒犬2」進駐阿富汗，「獒犬2」增加防禦者M151遙控武器站、掃雷犁、還有一台小型飛行器。

「豺狼」裝甲車為4輪驅動裝甲車，可搭載2名乘員及1名士兵，英國防部表示：「豺狼是為了滿足英國陸軍對敏捷、裝備精良、輕型巡邏車的具體要求而建造的。」2007年開始服役，可用於偵察、快速突擊、火力支援和車隊保護，配有7.62公釐通用機槍、12.7公釐重機槍或40公釐榴彈發射器。

「豺狼」最高時速可達130公里，在乘員艙下方和車輛側面配有裝甲板，以及吸收任何地雷爆炸衝擊的能量衰減座椅，車輛的高度可隨空氣懸架系統升降，下降後成為可供穩定射擊的平台，亦可最高升至38公分高，越過大型障礙物。

「豺狼2」在2010年推出，成員增至4人，火力覆蓋範圍更大，同時有更大的有效載荷和裝甲。

「獒犬」防護巡邏車性能諸元：

長度：7.94公尺

寬度：3.2公尺

高度：3.2公尺

乘員：10人

裝甲：複合裝甲

主武器：12.7公釐重機槍或40公釐榴彈發射器

副武器：7.62公釐通用機槍

「豺狼」裝甲車性能諸元：

重量：6.65噸

長度：5.39公尺

寬度：2.00公尺

高度：1.97公尺

乘員：3人

裝甲：複合裝甲

主武器：12.7公釐重機槍或40公釐榴彈發射器

副武器：7.62公釐通用機槍

「獒犬」防護巡邏車（後）為美軍「美洲獅」反地雷防伏擊車英國版本，為6輪驅動巡邏車，可搭載2名乘員及8名士兵。（路透）

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