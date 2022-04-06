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    軍武百科》捷克支援烏克蘭T-72戰車 曾是蘇聯與華沙公約國家主力

    烏克蘭駕駛擄獲的俄軍T-72戰車。（路透）

    烏克蘭駕駛擄獲的俄軍T-72戰車。（路透）

    2022/04/06 11:13

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    援烏抗俄 捷克送烏克蘭T-72戰車、BVP-1裝甲車

    〔即時新聞／綜合報導〕國際間不斷軍援烏克蘭抵禦俄羅斯侵略，捷克國防消息人士透露，捷克政府已向烏克蘭送出部分T-72戰車和BVP-1步兵戰車。T-72自1976年服役至今，仍是俄羅斯與許多東歐國家的主力戰車之一，此次戰事中，烏克蘭也有使用T-72相關款式戰車。

    T-72戰車在冷戰後期取代T-55，1976年服役後成為蘇聯裝甲部隊的主力，除了大量服役於蘇聯陸軍之外，也大量外銷和授權華沙公約組織盟國生產，除了波蘭和捷克斯洛伐克之外，也授權印度生產。T-72及各種改款到了2006年時，總產量逾2.5萬輛，T-72同時是多個國家自製戰車的基礎。

    T-72的主要武裝為一門2A26或2A46系列的125毫米滑膛炮，副武器為一挺7.62毫米PKT同軸機槍，以及一挺由車長操作的12.7毫米NSVT防空機槍，發射主砲時由自動裝彈機裝填砲彈，提升射擊效率。在裝甲部分，T-72採用複合裝甲以及外部加裝的爆炸反應裝甲，在砲彈擊中戰車本體前，反應裝甲就先行爆炸抵銷砲彈穿甲能量。

    T-72戰車服役以來，在中東及中亞戰場上屢有表現，不過在波灣戰爭時，有大量的伊拉克T-72被擊毀的戰例，諸多缺點也在多次實戰中顯露。當T-72戰車砲塔底下容納砲彈的自動裝彈機轉盤被引爆後，往往會引發連鎖效應，導致砲塔被炸離車體。另外，T-72車內砲彈架缺乏額外保護，如果車體被反戰車高爆彈的金屬噴流貫穿後，車體內部將會發生嚴重的爆炸與火災，導致彈藥殉爆發生。T-72缺乏精密的射控系統，導致瞄準效率及命中率較其他蘇系戰車要低。

    另外，捷克政府也在此次向烏克蘭運送BVP-1步兵戰車，此型戰車是BMP-1步兵戰車在捷克斯洛伐克社會主義共和國時的改良型號，在車上加裝6個額外的煙霧彈發射器。BVP-1步兵戰車的主武裝為一門73毫米口徑的2A28滑膛炮，另配有一挺7.62毫米口徑PKT同軸機槍，BVP-1步兵戰車車內除了車長、炮手、駕駛，還可以額外載運8名士兵，8名士兵可坐在車內分隔左右兩側的運兵艙中。

    T-72戰車性能諸元：

    重量：46噸

    長度：6.95公尺

    寬度：3.59公尺

    高度：2.23公尺

    操作人數：3人

    裝甲：複合裝甲

    主武器：2A46型125毫米滑膛炮

    副武器：7.62毫米PKT同軸機槍、12.7毫米NSVT防空機槍

    T-72戰車因車內砲彈配置及缺乏砲彈架防護等問題，當反戰車高爆彈的金屬噴流貫穿車體後，容易引起車內彈藥殉爆，甚至導致砲塔被炸翻炸飛。（路透）

    T-72戰車因車內砲彈配置及缺乏砲彈架防護等問題，當反戰車高爆彈的金屬噴流貫穿車體後，容易引起車內彈藥殉爆，甚至導致砲塔被炸翻炸飛。（路透）

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