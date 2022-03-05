擊落蘇愷25！烏克蘭秀戰果：摧毀俄戰機33架、戰車251輛

烏克蘭軍方秀出被擊落的俄羅斯蘇愷25戰機。（圖取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

2022/03/05 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，遭遇頑強抵抗，烏克蘭軍方4日發文大秀戰果，從俄國入侵以來，烏軍已摧毀251輛俄羅斯戰車、939輛裝甲運兵車，以及包含在烏東頓內茨克（Donetsk）沃爾諾瓦卡鎮（Volnovakha）附近擊落一架蘇愷25戰機（Su-25）等33架戰機。

烏克蘭軍方4日在社群媒體發文指出，自2月24日至3月4日俄羅斯入侵烏克蘭9天以來，烏克蘭軍方共摧毀251輛俄羅斯戰車、939輛裝甲運兵車（APV）、33架戰機、37架直升機等，另還殲滅9166名俄軍，戰果相當豐碩。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭國防部3日曾發文指稱，烏克蘭聯合防空部隊在頓內茨克沃爾諾瓦卡鎮附近擊落一架蘇愷34戰機（Su-34），如今宣布又擊落一架蘇愷25戰機，而且飛行員已遭擊殺，同時貼出遺落物包含裝備和相關物件等照片。

烏克蘭軍方也提到，烏克蘭特種部隊在霍斯托梅（Hostomel）和布洛瓦利（Brovary）伏擊俄軍兩支戰車縱隊，大量俄軍陣亡，烏軍也摧毀T-72主戰戰車等軍用車輛。

However, the location and the part of a tail number doesn't match a shot down Su-25 we already published which may indicate that at least 2 Russian Su-25 was lost today. pic.twitter.com/kMA9U8LZPE — ???????? Ukraine Weapons Tracker （@UAWeapons） March 4, 2022

❗Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03 орієнтовно склали: pic.twitter.com/COs3LbWiJt — Defence intelligence of Ukraine （@DI_Ukraine） March 4, 2022

烏克蘭軍方宣布擊落一架蘇愷25戰機。（圖取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

烏軍指俄軍Su-34戰機飛行員已遭擊殺，貼出其遺落物包含裝備和相關物件等照片。（圖取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

圖為被摧毀的俄羅斯T-72主戰戰車。（圖取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

烏克蘭軍方4日發文大秀戰果說，已摧毀251輛俄羅斯戰車、939輛裝甲運兵車、33架戰機、37架直升機等，還殲滅9166名俄軍。（圖取自 Defence intelligence of Ukraine推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法