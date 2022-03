擊落蘇愷25！烏克蘭秀戰果：摧毀俄戰機33架、戰車251輛

2022/03/05 00:47

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,遭遇頑強抵抗,烏克蘭軍方4日發文大秀戰果,從俄國入侵以來,烏軍已摧毀251輛俄羅斯戰車、939輛裝甲運兵車,以及包含在烏東頓內茨克(Donetsk)沃爾諾瓦卡鎮(Volnovakha)附近擊落一架蘇愷25戰機(Su-25)等33架戰機。

烏克蘭軍方4日在社群媒體發文指出,自2月24日至3月4日俄羅斯入侵烏克蘭9天以來,烏克蘭軍方共摧毀251輛俄羅斯戰車、939輛裝甲運兵車(APV)、33架戰機、37架直升機等,另還殲滅9166名俄軍,戰果相當豐碩。

烏克蘭國防部3日曾發文指稱,烏克蘭聯合防空部隊在頓內茨克沃爾諾瓦卡鎮附近擊落一架蘇愷34戰機(Su-34),如今宣布又擊落一架蘇愷25戰機,而且飛行員已遭擊殺,同時貼出遺落物包含裝備和相關物件等照片。

烏克蘭軍方也提到,烏克蘭特種部隊在霍斯托梅(Hostomel)和布洛瓦利(Brovary)伏擊俄軍兩支戰車縱隊,大量俄軍陣亡,烏軍也摧毀T-72主戰戰車等軍用車輛。

However, the location and the part of a tail number doesn't match a shot down Su-25 we already published which may indicate that at least 2 Russian Su-25 was lost today. pic.twitter.com/kMA9U8LZPE