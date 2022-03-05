為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    擊落蘇愷25！烏克蘭秀戰果：摧毀俄戰機33架、戰車251輛

    烏克蘭軍方秀出被擊落的俄羅斯蘇愷25戰機。（圖取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

    烏克蘭軍方秀出被擊落的俄羅斯蘇愷25戰機。（圖取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

    2022/03/05 00:47

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，遭遇頑強抵抗，烏克蘭軍方4日發文大秀戰果，從俄國入侵以來，烏軍已摧毀251輛俄羅斯戰車、939輛裝甲運兵車，以及包含在烏東頓內茨克（Donetsk）沃爾諾瓦卡鎮（Volnovakha）附近擊落一架蘇愷25戰機（Su-25）等33架戰機。

    烏克蘭軍方4日在社群媒體發文指出，自2月24日至3月4日俄羅斯入侵烏克蘭9天以來，烏克蘭軍方共摧毀251輛俄羅斯戰車、939輛裝甲運兵車（APV）、33架戰機、37架直升機等，另還殲滅9166名俄軍，戰果相當豐碩。

    烏克蘭國防部3日曾發文指稱，烏克蘭聯合防空部隊在頓內茨克沃爾諾瓦卡鎮附近擊落一架蘇愷34戰機（Su-34），如今宣布又擊落一架蘇愷25戰機，而且飛行員已遭擊殺，同時貼出遺落物包含裝備和相關物件等照片。

    烏克蘭軍方也提到，烏克蘭特種部隊在霍斯托梅（Hostomel）和布洛瓦利（Brovary）伏擊俄軍兩支戰車縱隊，大量俄軍陣亡，烏軍也摧毀T-72主戰戰車等軍用車輛。

    烏克蘭軍方宣布擊落一架蘇愷25戰機。（圖取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

    烏克蘭軍方宣布擊落一架蘇愷25戰機。（圖取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

    烏軍指俄軍Su-34戰機飛行員已遭擊殺，貼出其遺落物包含裝備和相關物件等照片。（圖取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

    烏軍指俄軍Su-34戰機飛行員已遭擊殺，貼出其遺落物包含裝備和相關物件等照片。（圖取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

    圖為被摧毀的俄羅斯T-72主戰戰車。（圖取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

    圖為被摧毀的俄羅斯T-72主戰戰車。（圖取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）

    烏克蘭軍方4日發文大秀戰果說，已摧毀251輛俄羅斯戰車、939輛裝甲運兵車、33架戰機、37架直升機等，還殲滅9166名俄軍。（圖取自 Defence intelligence of Ukraine推特）

    烏克蘭軍方4日發文大秀戰果說，已摧毀251輛俄羅斯戰車、939輛裝甲運兵車、33架戰機、37架直升機等，還殲滅9166名俄軍。（圖取自 Defence intelligence of Ukraine推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    波蘭被俄國入侵烏克蘭嚇到 將擴軍一倍「成為北約最強陸軍」
    2022/03/04 23:51

    波蘭被俄國入侵烏克蘭嚇到 將擴軍一倍「成為北約最強陸軍」
    金額少到被酸「乾脆投降」 普廷稱會賠陣亡俄兵「鉅額撫卹」
    2022/03/04 22:24

    金額少到被酸「乾脆投降」 普廷稱會賠陣亡俄兵「鉅額撫卹」

    疫情翻轉購屋習慣 雅敦建設引領豪墅新指標
    拿你武器來打你！ 烏軍擄獲戰車、步槍將用來對付俄軍
    2022/03/04 18:03

    拿你武器來打你！ 烏軍擄獲戰車、步槍將用來對付俄軍
    「那裡還在戰鬥」美官員：美方尚未認定俄軍拿下刻松
    2022/03/04 15:14

    「那裡還在戰鬥」美官員：美方尚未認定俄軍拿下刻松

    鹽酥雞女王公開！吃不胖的秘密武器
    俄鎖定烏南部濱海大城攻擊！美官員：俄戰艦將強勢入侵敖德薩
    2022/03/04 14:04

    俄鎖定烏南部濱海大城攻擊！美官員：俄戰艦將強勢入侵敖德薩
    俄羅斯空軍踢鐵板！烏克蘭軍方宣布擊落蘇愷34戰機
    2022/03/03 23:11

    俄羅斯空軍踢鐵板！烏克蘭軍方宣布擊落蘇愷34戰機
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播