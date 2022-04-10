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    軍武百科》土耳其TB2無人機 讓俄軍聞風喪膽

    烏克蘭使用土耳其TB2無人機多次痛擊俄羅斯軍隊。（法新社）

    烏克蘭使用土耳其TB2無人機多次痛擊俄羅斯軍隊。（法新社）

    2022/04/10 12:09

    被打到受不了？ 俄羅斯不滿土耳其無人機輸出給烏克蘭

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊大舉入侵烏克蘭後，烏軍使用土耳其國防企業拜卡（Baykar Defense）製造的TB2無人機迎頭痛擊，摧毀敵方不少單位，並多次公布戰果照片，TB2儼然成為讓俄軍聞風喪膽的戰場殺手。

    拜卡「旗手」TB2（Baykar Bayraktar TB2）無人機，是由美國麻省理工畢業的拜拉克塔爾（Selcuk Bayraktar）負責開發，「Bayraktar」一詞在土耳其語裡另有「旗手」的意思。

    TB2是在原型無人機TB1的基礎上進行升級，並於2014年8月首飛，機體採用翼身融合和V型尾翼的設計，能夠遙控或自主飛行，屬於中高空長程無人機，最高能在7600公尺處巡航，可持續飛行時間為27小時。

    TB2能夠搭載各式土耳其製的飛彈和火箭，目前已在土耳其國內反恐作戰、亞塞拜然與亞美尼亞衝突、利比亞、敘利亞和烏克蘭戰場上使用，其中土耳其部隊聲稱在敘利亞境內作戰時，靠著TB2一週內就擊毀73輛軍車，亞塞拜然也宣揚TB2痛擊亞美尼亞砲兵的戰績。

    土耳其TB2無人機成功外銷到全球多國，主要集中在中東、東歐和非洲地區，包括波蘭、烏克蘭、亞塞拜然、吉爾吉斯、利比亞、巴基斯坦、土庫曼、卡達、摩洛哥、衣索比亞都有TB2機隊，伊拉克和尼日也已下訂。

    TB2無人機性能諸元：

    機身長度：6.5公尺

    翼展：12公尺

    起飛最大重量：700公斤

    最大載彈：150公斤

    油箱容量：300公升

    最高速度：時速220公里

    巡航速度：時速130公里

    最遠飛行範圍：6000公里

    高度上限：7600公尺

    一般作業高度：5500公尺

    滯空時間：27小時

    武器配置：4枚精確導引飛彈或反戰車飛彈、雷射導引火箭

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