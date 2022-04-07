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    緬甸央行副行長遭槍擊 疑反軍政府人民報復

    緬甸軍政府證實，緬甸中央銀行副行長今天在仰光的家中遭槍擊受傷。圖為3月27日緬甸軍人節閱兵典禮。（歐新社資料照）

    緬甸軍政府證實，緬甸中央銀行副行長今天在仰光的家中遭槍擊受傷。圖為3月27日緬甸軍人節閱兵典禮。（歐新社資料照）

    2022/04/07 23:33

    〔中央社〕緬甸軍政府發言人告訴法新社，中央銀行副行長今天在商業首都仰光的家中遭到槍擊受傷，這是針對軍政府官員的最新一起攻擊事件。

    緬甸軍方在去年政變中掌權後，對異議人士進行血腥鎮壓，引發社會動盪和日益惡化的經濟危機。

    此後，自稱平民的「人民防衛部隊」（People's Defence Force）如雨後春筍般湧現，在全國各地對抗軍政府部隊，異議人士還會攻擊他們認定與軍方合作的官員。

    緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）告訴法新社，軍方在奪權後數天，任命譚譚綏（Than Than Swe）出任央行副行長，她於今天上午在仰光家中遭到身份不明人士槍擊。

    紹敏通說，「她於上午11時30分遭到槍擊並因此受傷，現在在軍醫院接受治療，我們聽說她狀況良好」，但未說明其傷勢如何。目前亦無任何團體出面承認犯下攻擊。

    在全國各地，幾乎每天都有低層級軍政府官員或遭控告密者被殺，相關案件細節通常難以釐清，這類攻擊也經常引起軍方的報復行動。

    緬甸央行3日下令，當地人賺取的外匯必須在1個工作日內存入合法銀行並兌換成當地貨幣，否則將面臨法律控訴。

    早在去年11月，軍政府與越南Viettel合資的Mytel電信公司也有1名高階主管在仰光的自家門外遭到槍殺。

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