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    爆炸畫面曝光！ 烏克蘭官員：俄軍空襲第四大城油庫、工廠

    俄軍5日晚間對第四大城彼得羅夫斯克市（Dnipropetrovsk）發動了數次空襲行動，砲彈擊中了當地一間油庫與工廠。（圖擷取自@Ukraine19344962推特）

    俄軍5日晚間對第四大城彼得羅夫斯克市（Dnipropetrovsk）發動了數次空襲行動，砲彈擊中了當地一間油庫與工廠。（圖擷取自@Ukraine19344962推特）

    2022/04/06 16:41

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯攻擊烏克蘭已逾一個月，烏國聶伯城（Dnipro）區域首長稍早指出，俄軍5日晚間對第四大城彼得羅夫斯克市（Dnipropetrovsk）發動了數次空襲行動，砲彈擊中了當地一間油庫與工廠。

    《烏克蘭國家通訊社》（UKRINFORM）報導，烏克蘭西南部聶伯城區域首長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）稍早透過社群軟體Telegram指出，俄軍昨（5日）晚間對彼得羅夫斯克市內空襲，飛彈擊中了一間油庫及工廠。

    列茲尼琴科表示：「這是一個令人震驚且感到艱難的夜晚，敵人從空中攻擊了我們所在的地區，砲彈擊中了一間油庫和其中一座工廠，存放燃料的油庫遭到摧毀，救難人員仍持續在工廠內滅火，火勢相當劇烈，燃料也還在繼續燃燒。」目前當局正在釐清俄軍這次空襲所造成的死傷人數。

    據報導，上月30日，俄軍曾使用導引飛彈摧毀了聶伯城當地的一處油庫，所幸當時並未造成人員傷亡。

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