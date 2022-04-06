爆炸畫面曝光！ 烏克蘭官員：俄軍空襲第四大城油庫、工廠

俄軍5日晚間對第四大城彼得羅夫斯克市（Dnipropetrovsk）發動了數次空襲行動，砲彈擊中了當地一間油庫與工廠。（圖擷取自@Ukraine19344962推特）

2022/04/06 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯攻擊烏克蘭已逾一個月，烏國聶伯城（Dnipro）區域首長稍早指出，俄軍5日晚間對第四大城彼得羅夫斯克市（Dnipropetrovsk）發動了數次空襲行動，砲彈擊中了當地一間油庫與工廠。

據《烏克蘭國家通訊社》（UKRINFORM）報導，烏克蘭西南部聶伯城區域首長列茲尼琴科（Valentyn Reznichenko）稍早透過社群軟體Telegram指出，俄軍昨（5日）晚間對彼得羅夫斯克市內空襲，飛彈擊中了一間油庫及工廠。

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列茲尼琴科表示：「這是一個令人震驚且感到艱難的夜晚，敵人從空中攻擊了我們所在的地區，砲彈擊中了一間油庫和其中一座工廠，存放燃料的油庫遭到摧毀，救難人員仍持續在工廠內滅火，火勢相當劇烈，燃料也還在繼續燃燒。」目前當局正在釐清俄軍這次空襲所造成的死傷人數。

據報導，上月30日，俄軍曾使用導引飛彈摧毀了聶伯城當地的一處油庫，所幸當時並未造成人員傷亡。

Ukrayna/Dnipropetrovsk...



Rus ordusu tarafından gerçekleştirilen füze saldırısının hedefi olan bölgede bulunan ve isabet alan petrol işleme merkezindeki yangın 8 saat sonunda söndürülebildi... pic.twitter.com/fd7aFKncNT — CorrespondentTR （@TrCorrespondent） April 6, 2022

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