馬立波拒降！ 俄軍空襲工業區 9連爆駭人畫面曝光！

亞速營釋出一段馬立波工業區遭空襲的空拍影片。（圖翻攝自推特）

2022/03/22 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭南部重要戰略城市馬立波（Mariupol）持續遭受俄軍圍攻，烏國民衛隊「亞速營」（Azov Battalion）今天（22日）釋出一段馬立波工業區遭空襲的空拍畫面，可以看到短短10幾秒就發生連續9起爆炸，場面甚是駭人。

馬立波已遭俄軍圍困數日，市內難民人道危機受到各界關注。雖然俄軍已對烏國政府及馬立波下最後通牒，要求在21日凌晨5點（台灣時間21日上午10點）繳械投降，但遭果斷拒絕。

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眼看馬立波久攻不下，俄軍攻勢越發猛烈。烏國「亞速營」22日透過推特釋出最新一段無人機拍下的畫面，可以看到馬立波一處工業區遭俄軍空襲，短短10多秒發生至少9起爆炸，濃煙直竄。

亞速營並未透露傷亡狀況，但推文指出，這些工廠讓烏克蘭在戰時仍能生產、維持國際貿易，因此俄羅斯直接轟炸工業區，摧毀烏國人一條活路。

Росіяни хаотично ведуть ворожий вогонь, авіація ворога зкидає бомби по інфраструктурі Маріуполя. Знищуються заводи, промислові підприємства, які забезпечували містян роботою та дозволяли провадити міжнародну торгівлю.

Таким чином окупанти намагаються знищити економіку України. pic.twitter.com/OLNE5ofzMs — АЗОВ （@Polk_Azov） March 21, 2022

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