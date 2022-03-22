馬立波拒降！ 俄軍空襲工業區 9連爆駭人畫面曝光！
〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭南部重要戰略城市馬立波（Mariupol）持續遭受俄軍圍攻，烏國民衛隊「亞速營」（Azov Battalion）今天（22日）釋出一段馬立波工業區遭空襲的空拍畫面，可以看到短短10幾秒就發生連續9起爆炸，場面甚是駭人。
馬立波已遭俄軍圍困數日，市內難民人道危機受到各界關注。雖然俄軍已對烏國政府及馬立波下最後通牒，要求在21日凌晨5點（台灣時間21日上午10點）繳械投降，但遭果斷拒絕。
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眼看馬立波久攻不下，俄軍攻勢越發猛烈。烏國「亞速營」22日透過推特釋出最新一段無人機拍下的畫面，可以看到馬立波一處工業區遭俄軍空襲，短短10多秒發生至少9起爆炸，濃煙直竄。
亞速營並未透露傷亡狀況，但推文指出，這些工廠讓烏克蘭在戰時仍能生產、維持國際貿易，因此俄羅斯直接轟炸工業區，摧毀烏國人一條活路。
Росіяни хаотично ведуть ворожий вогонь, авіація ворога зкидає бомби по інфраструктурі Маріуполя. Знищуються заводи, промислові підприємства, які забезпечували містян роботою та дозволяли провадити міжнародну торгівлю.— АЗОВ （@Polk_Azov） March 21, 2022
Таким чином окупанти намагаються знищити економіку України. pic.twitter.com/OLNE5ofzMs