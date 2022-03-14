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    慘烈照片流出！烏南馬立波婦幼醫院遭轟炸 孕婦母子雙亡

    烏克蘭馬立波婦幼醫院遭俄軍轟炸，1名孕婦傷重不治導致母子雙亡。（美聯社）

    烏克蘭馬立波婦幼醫院遭俄軍轟炸，1名孕婦傷重不治導致母子雙亡。（美聯社）

    2022/03/14 15:23

    〔即時新聞／綜合報導〕太慘了！俄羅斯軍隊圍攻烏克蘭南部城市馬立波（Mariupol），連婦幼醫院也遭到轟炸，1名孕婦在受傷後被轉移到其他醫療場所，但最終仍傷重不治導致母子雙亡。

    《美聯社》記者9日拍到馬立波婦幼醫院被轟炸的照片，稍早才在網站刊出，從中可以看到1名孕婦臉色蒼白，躺在擔架上用手壓著流血的下腹部，幾名男子則奮力地將她從空襲後的廢墟中抬走。

    這名孕婦被緊急轉送到另1間醫院，醫師則努力地想要救回孕婦和胎兒的性命，但外科醫生馬林（Timur Marin）透露，經過剖腹產後發現嬰兒已經死亡，孕婦則是骨盆碎裂傷勢嚴重，失去生命跡象後經過30分鐘的搶救最終不治。

    在空襲所造成的混亂稍微平復一些時，孕婦的丈夫和父親來到醫院帶走遺體，醫護人員表示，至少她還有親人，不像其他無名死者一樣被埋在最近挖好的亂葬崗裡。

    俄羅斯方面對此聲稱，馬立波婦幼醫院已被烏克蘭極端分子接管，裡面沒有任何病人或醫護，俄國駐聯合國大使館和駐倫敦大使館都宣稱相關消息是假新聞。

    然而，自從俄羅斯入侵以來就一直被困在馬立波的《美聯社》記者，完整地記錄了婦幼醫院被轟炸的場面，親眼目睹好幾名身上血跡斑斑的孕婦逃離病房。

    從其他照片中可以看到，順利生還的孕婦維舍克斯卡亞（Mariana Vishegirskaya），當時從被炸得歪七扭八的樓梯疏散，臉頰和額頭上流著鮮血，幸好她在空襲隔天順利生下女嬰。不過，俄羅斯仍指稱維舍克斯卡亞是在偽裝成孕婦。

    順利生還的孕婦維舍克斯卡亞，逃離婦幼醫院時臉頰和額頭上流著鮮血。（美聯社）

    順利生還的孕婦維舍克斯卡亞，逃離婦幼醫院時臉頰和額頭上流著鮮血。（美聯社）

    維舍克斯卡亞當時從被炸得歪七扭八的樓梯撤離。（美聯社）

    維舍克斯卡亞當時從被炸得歪七扭八的樓梯撤離。（美聯社）

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