疑空襲機場 烏國西部大城利維夫今晨傳出至少3次爆炸

2022/03/18 14:33

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭當地電視台指出,今(18日)清晨,俄軍又對西部城市利維夫(Lviv)進行空襲行動,市內至少傳出3次以上的爆炸聲響。

據英媒《天空新聞》報導,烏克蘭24電視台(Ukraine 24 television station )稍早透過官方通訊軟體Telegram指出,俄軍今(18日)早上6時30分,疑似又對市內進行轟炸,至少聽到了3次以上的爆炸聲。

據當地媒體所釋出的影片顯示,遠方綠色茂密的樹林中,冒出了蕈菇狀的灰白色煙霧。

另有報導指出,據傳利維夫市內有機場遭到襲擊。

而天空新聞台記者邦凱爾(Alistair Bunkall)則說,爆炸煙霧是從利維夫市內機場的方向飄出。

利維夫與鄰國波蘭(Poland)很近,自2月24日俄軍近犯烏克蘭以來,數十萬難民穿越該市逃往安全地帶。

Not the clearest video but smoke seen rising from airport direction: pic.twitter.com/xif6MtDPoP