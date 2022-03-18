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    疑空襲機場 烏國西部大城利維夫今晨傳出至少3次爆炸

    天空新聞台記者邦凱爾指出，爆炸煙霧是從利維夫市內機場的方向傳出來的。（圖擷取自@AliBunkallSKY推特）

    天空新聞台記者邦凱爾指出，爆炸煙霧是從利維夫市內機場的方向傳出來的。（圖擷取自@AliBunkallSKY推特）

    2022/03/18 14:33

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭當地電視台指出，今（18日）清晨，俄軍又對西部城市利維夫（Lviv）進行空襲行動，市內至少傳出3次以上的爆炸聲響。

    據英媒《天空新聞》報導，烏克蘭24電視台（Ukraine 24 television station ）稍早透過官方通訊軟體Telegram指出，俄軍今（18日）早上6時30分，疑似又對市內進行轟炸，至少聽到了3次以上的爆炸聲。

    據當地媒體所釋出的影片顯示，遠方綠色茂密的樹林中，冒出了蕈菇狀的灰白色煙霧。

    另有報導指出，據傳利維夫市內有機場遭到襲擊。

    而天空新聞台記者邦凱爾（Alistair Bunkall）則說，爆炸煙霧是從利維夫市內機場的方向飄出。

    利維夫與鄰國波蘭（Poland）很近，自2月24日俄軍近犯烏克蘭以來，數十萬難民穿越該市逃往安全地帶。

    烏克蘭24電視台稍早指出，西部城市利維夫遭到俄軍空襲，遠方綠色茂密的樹林中，冒出了蕈菇狀的灰白色煙霧。 （圖擷取自Україна 24官方Telegram，本報合成）

    烏克蘭24電視台稍早指出，西部城市利維夫遭到俄軍空襲，遠方綠色茂密的樹林中，冒出了蕈菇狀的灰白色煙霧。 （圖擷取自Україна 24官方Telegram，本報合成）

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