烏軍參謀總部：俄軍飛彈、空襲強度「明顯下降」

烏克蘭武裝部隊參謀總部今表示,截至今日0時,來自俄軍的空襲與飛彈的攻擊強度稍微減弱,且俄軍正持續從烏國北部撤退,並同時在移動路線和定點埋設地雷。(圖擷取自「Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine」臉書粉專)