烏軍參謀總部：俄軍飛彈、空襲強度「明顯下降」

烏克蘭武裝部隊參謀總部今表示，截至今日0時，來自俄軍的空襲與飛彈的攻擊強度稍微減弱，且俄軍正持續從烏國北部撤退，並同時在移動路線和定點埋設地雷。（圖擷取自「Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine」臉書粉專）

2022/04/03 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭超過1個月，烏克蘭武裝部隊參謀總部今表示，截至今日0時，來自俄軍的空襲與飛彈的攻擊強度減弱，且俄軍正持續從烏國北部撤退，並同時在移動路線和定點埋設地雷。

烏克蘭武裝部隊參謀總部今在臉書粉專公布最新戰況，內容提到截至今日0時，俄羅斯入侵烏克蘭已達第38天，僅管俄軍持續針對烏克蘭境內多個地區進行系統性導彈和空襲，不過攻擊力有明顯下降，目前發現俄軍正集結一批來自烏國境內臨時佔領區居民和雇傭軍所組成的「志願軍」，疑正準備下一波攻擊。

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烏克蘭武裝部隊參謀總部透露，靠近沃倫地區（Volyn region）方向，目前尚未發現俄軍和盟友的狀況或位置發生顯著變化；往波利西亞（Polissya）方向，則發現俄軍正撤離至白俄羅斯境內，部隊撤退同時在移動路線和定點埋設地雷。

烏克蘭武裝部隊參謀總部指出，俄軍仍持續砲擊烏東魯別日諾耶（Rubizhne）和帕斯納市（Popasna），並準備進攻東南部城市北頓內茨克（Severodonetsk），以及企圖完全控制南部港口城市馬立波（Mariupol），不過目前尚未成功。

另外，俄軍仍持續封鎖哈爾科夫（Kharkiv），且不間斷砲擊城市內的住宅和工業區，砲擊強度也同樣下降，並發現俄軍部隊正重新集結，且試圖使用無人機進行偵察，推測是為了往城市伊久姆（Izium）方向展開入侵行動。

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