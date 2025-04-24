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    獨家》作梗？中國傳要求須轉飛第三地 世壯運選手恐棄賽

    2025年雙北世界壯年運動會（簡稱世壯運）5月17日將登場；左為新北市長侯友宜，右為台北市長蔣萬安。（資料照，記者田裕華攝）

    2025年雙北世界壯年運動會（簡稱世壯運）5月17日將登場；左為新北市長侯友宜，右為台北市長蔣萬安。（資料照，記者田裕華攝）

    2025/04/24 06:26

    〔記者楊心慧／台北報導〕2025年雙北世界壯年運動會（簡稱世壯運）5月17日將登場，卻頻傳亂象，不但報名機制混亂不堪，退費流程不透明，甚至有選手報名未果，卻遭世壯運擅自改派參賽項目，還傳出中國宣稱不知台灣要辦世壯運，擋中國選手來台參賽，要求須轉飛香港或澳門等第三地，由於過於麻煩，再加上世壯運的辦理作業統整混亂，不少中國選手恐放棄參賽。

    世壯運發言人郭音蘭表示，除台灣核發入台證，中國選手來台還需中國核發的「大陸居民往來台灣通行證」，這部分無法掌握對岸狀況，不過確實中國選手有從第三地來台的「折衷方案」。

    61中國選手已核准入台證 34人完成繳費

    世壯運執行委員會回應，中國選手來台參賽需通過台灣及中國雙方審核，台灣會先彙整資料清單送給移民署、再轉給體育署，皆按照程序進行，截至昨為止台灣的部分已核准61名中國選手入台證，核准過後有34人完成繳交入台證費用。

    傳出世壯運的中國選手來台遇瓶頸，是因中國對內宣稱不知台灣要辦世壯運，擋選手來台參賽，世壯運執行委員會對此也多次內部開會討論此事；若要來台恐須轉飛香港或澳門，但對許多中國選手來說十分麻煩。

    有中國選手抱怨，世壯運主辦單位賽程不透明，入台申請遲遲沒下文，詢問世壯運客服也給不出答覆，據悉是世壯運流程出問題，辦理作業統整混亂導致。

    世壯運執委會說明，各國選手所送的資料眾多，如護照、申請文件等資料，必須確認沒問題、未缺件才能送出，只要有通過就會盡快通知後續程序。

    選手怨報名項目被擅改 中英文版說明不同

    另外，有世壯運參賽選手抱怨，原報名參加龍舟賽，卻遭世壯運擅自改派參加十公里路跑賽；據記者調查發現，除龍舟賽以外，包含桌球、個人田徑也都有被亂改的狀況。

    國外參賽選手不滿簽證資訊又慢又雜，技術手冊寫的跟現實狀況有出入，甚至中英文版說明不同，弄得不知該相信中文版還是英文版，且公布資訊的時間過慢，影響訂機票和住宿的時間，質疑主辦單位根本毫無國際賽會的基本專業與協調能力。

    郭音蘭說明，技術手冊皆從中文版翻譯成英文版，不太可能內容不同，若選手有發現此種情況，可向主辦單位反映。

    至於被控訴未經同意逕自安排參賽其他項目，郭音蘭表示，因部分選手報名資格不符所報項目，主辦單位有發信向選手們說明，若有被改報公路賽的狀況，不想參加也能全額退費。

    2025年雙北世界壯年運動會（簡稱世壯運）5月17日將登場；左為台北市長蔣萬安，右為新北市長侯友宜。（資料照，記者王藝菘攝）

    2025年雙北世界壯年運動會（簡稱世壯運）5月17日將登場；左為台北市長蔣萬安，右為新北市長侯友宜。（資料照，記者王藝菘攝）

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