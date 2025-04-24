開幕在即》 世壯運賽程遲未定 選手怒斥組委會

世壯運下月登場，完整賽程至今未公布，引發選手不滿。（資料照）

2025/04/24 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕二○二五雙北世界壯年運動會（簡稱世壯運）倒數不到一個月，官方預告四月十七日公布賽程，當天選手等了老半天卻等不到完整賽程，讓參賽選手怒炸狂打客服求解答，未料客服竟一問三不知，而台北市長蔣萬安在四月十七日的記者會上自誇籌備「穩健有序」，但實際卻亂象連連，引發選手痛批這場國際賽事簡直像是臨時湊出來的活動。

蔣萬安自誇籌備「穩健有序」 實則亂象連連

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世壯運發言人郭音蘭昨指出，賽程在四月十七日深夜公布，並未延宕，選手們可能在意的是更具體的對戰等相關細項資訊，但這部分還在等總會核准，目前僅公布選手哪一天出賽的賽程，方便大家預訂住宿。

世壯運官網預告四月十七日公布賽程，結果參賽選手等了一整個白天，卻遲遲等不到相關資訊，詢問客服卻一問三不知，參賽選手批評，因住在外縣市需安排住宿，還要向公司請假，結果公布時間卻十分緩慢。

蔣萬安四月十七日出席二○二五雙北世壯運組織委員會第九次委員會議，北市府發採訪通知邀請記者到場，蔣萬安則公開喊話「開幕僅剩一個月，各項籌備工作皆穩健有序推進」，未料，世壯運卻問題連連。

世壯運報名費三六六六元，原參賽者以為市府記者會將公布賽程及場地等資訊，整個下午都在等，結果深夜才公布粗略的比賽時間，詳細賽程、對戰等資訊仍一無所知。

雙北就逾萬人報名

議員批海外行銷成效不佳

另外，世界壯年運動會顧名思義就是國際賽事，更是台北市近年最大型運動賽事活動，不過成功報名且繳費的參賽者僅二萬五九五○人，未達三萬人目標，國內選手約一萬九四○○人、國外選手六五五○人，雙北報名人數高達一萬一三六六人，根本淪為雙北運動會。

台北市議員林延鳳質疑，世壯運辦公室及體育局行銷標案的預算高達三億多元，結果幾乎都是國內的民眾，多數是雙北市民，其中不少還是被要求參加的公務員，海外行銷成效不佳，砸三億多卻不知道錢花在哪，如今活動僅剩下不到一個月，目前最重要的就是規劃配合的觀光活動，盼能夠振興經濟。

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