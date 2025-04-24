竹市出包 急改到台中比賽》世壯運自由車賽 至今未見進度說明

新竹市自由車場無法做為世壯運比賽場地，賽事倉促改至台中，但至今未見進度公開說明。（資料照，劉彥伶提供）

2025/04/24 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕二○二五雙北世界壯年運動會（世壯運）比賽項目「自由車場地賽」，原訂於新竹市立自由車場舉辦，卻因世壯運張姓裁判長二月廿日試騎時摔傷，賽事倉促改至台中市立自由車場。台北市議員簡舒培調閱資料發現，世壯運執行委員會雖於三月廿八日前往場勘與跨局處協調會，卻未見進度公開說明，如新場地準備狀況、場地是否安全等，資訊不透明、應變失當，恐重創台灣舉辦國際賽事的信譽。

議員憂重創台灣信譽

世壯運發言人郭音蘭昨回應，先前已在三月十二日發過改至台中舉行的新聞稿，已確定就是在台中，且台中場地持續都有使用舉辦其他單位的比賽，沒不合格的問題。

請繼續往下閱讀...

新竹市政府斥資一．二億元進行自由車場整修工程，去年一月下旬由涉貪停職的高虹安主持動工典禮，當時高承諾整修後將作為今年世壯運比賽場地；未料，二月廿日造成裁判長試騎摔車受傷，場地來不及驗收只能緊急改至台中。

簡舒培調閱資料發現，世壯運執行委員會執行長林哲宏於三月十二日率隊會勘台中自由車場，台中市政府運動發展局三月十三日同意借用，三月廿八日世壯運執委會辦理聯合場勘及跨局處協調會介接各處組籌備業務，後續卻未有公開說明，宛如「開完會就石沉大海」。

簡舒培質疑，世壯運距今僅剩不到一個月，賽事場地卻尚未對外明確交代是否符合國際安全規範，讓眾多參賽選手人心惶惶；她痛批，主辦單位對外資訊嚴重不足，令人懷疑世壯運是否真有能力在期限內完成賽事準備；要求應立即對外說明台中場地的整備進度與賽事風險評估結果，否則形同玩忽職守。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法