中國擋世壯運選手來台？ 須經港澳太麻煩 恐大量棄賽

台北市長蔣萬安日前自誇世壯運籌備「穩健有序」，未料至今還未公布完整賽程，引發選手不滿。（資料照）

2025/04/24 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕二○二五雙北世界壯年運動會（簡稱世壯運）將於五月十七日登場，中國參賽選手共有五四六人，但近期兩岸關係緊張，傳出中國阻擋中國選手來台參賽，選手須改轉飛香港或澳門等第三地來台，由於過於麻煩，不少中國選手恐會放棄參賽，而截至昨天為止，僅有六十一名中國選手通過入台審查。

僅61中國選手通過入台審查

至於中國是否阻擋選手來台？世壯運發言人郭音蘭昨表示，除台灣核發入台證，中國選手來台還需中國核發的「大陸居民往來台灣通行證」，這部分無法掌握對岸狀況，不過中國選手有從第三地來台的折衷方案。

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世壯運執行委員會則回應，中國選手來台參賽需通過台灣及中國雙方審核，台灣會先彙整資料清單送給移民署、再轉給體育署，皆按照程序進行，截至昨天為止已核准六十一名中國選手，核准後有卅四人完成繳交入台證費用。

中國選手抱怨：賽程不透明

傳出世壯運的中國選手來台遇瓶頸，是因為中國對內宣稱不知台灣要辦世壯運，阻擋選手來台參賽。據了解，世壯運執行委員會對此也多次內部開會討論此事；若來台須轉飛香港或澳門第三地，對許多中國選手來說十分麻煩。

另有中國選手抱怨，世壯運主辦單位賽程不透明，入台申請遲遲沒下文，詢問世壯運客服也給不出答覆，據悉是世壯運流程出問題，辦理作業統整混亂導致。

世壯運執委會說明，各國選手所送的資料眾多，如護照、申請文件等，必須確認沒問題、未缺件才能送出，只要有通過就會儘快通知後續程序；至於被批評的部分，目前就是照程序進行，盼大家能順利參賽。

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