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    報名混亂、簽證延宕…報名龍舟賽變路跑》荒腔走板！ 世壯運主辦單位挨批專業不足

    世壯運下月登場，完整賽程至今未公布，引發選手不滿。圖為去年九月台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜與獎牌一同合影。（資料照）

    世壯運下月登場，完整賽程至今未公布，引發選手不滿。圖為去年九月台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜與獎牌一同合影。（資料照）

    2025/04/24 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕二○二五雙北世界壯年運動會（簡稱世壯運）將於五月十七日登場，卻頻傳亂象，不但完整賽程仍未搞定，報名機制混亂不堪，退費流程不透明，甚至有選手報名參加龍舟賽，卻遭世壯運擅自改派參加十公里路跑賽，此外，還有簽證發放延宕、技術手冊資訊中英文內容不同等情況，賽事還未開跑，怨聲已四起。

    有世壯運參賽選手表示，過往參加體育賽事的經驗都是報名成功才繳費，世壯運則事先報名、繳費，後續才會知道是否報名成功，他在報名截止的二月十七日後過了一個多月，才被通知原本選的個人田徑賽項目沒取得資格，世壯運主辦單位竟未經他同意，逕自安排他參加十公里路跑，另外，也有傳出，有人報名龍舟賽，桌球賽，也一樣被改派參加十公里路跑。

    國外的世壯運參賽選手也抱怨連連，直呼簽證的資訊又慢又雜，技術手冊寫的跟現實狀況有出入，甚至中英文版的說明不同，弄得參賽選手不知該相信中文版還是英文版，且公布資訊的時間過慢，影響訂機票和住宿的時間，質疑主辦單位根本毫無國際賽會的基本專業與協調能力。

    另有參賽選手在報名後，因個人因素無法參加，於是申請退費，但系統又要退款者填信用卡卡號，卻又被再度扣報名費，讓他直呼，原應展現城市實力與國際接軌的賽事，卻因層出不窮的疏失淪為笑柄。

    世壯運發言人：不想參賽可退費

    世壯運發言人郭音蘭昨回應，有接到部分參賽選手反映被重複扣款，若重複扣款都會再退費到原刷信用卡。針對技術手冊中英文版內容不同，郭音蘭說，不太可能不同，皆是從中文版翻譯，若選手有發現此種情況，可以向主辦單位反映。

    至於被控訴未經同意逕自安排參賽其他項目，郭音蘭說明，因部分選手報名不符所報項目，有發信向選手們說明，若有被改到公路賽的狀況，不想參加也能全額退費。

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