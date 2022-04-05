把俄國經濟打回蘇聯時代 英外長促加碼制裁

英國外交大臣特拉斯4日在華沙與烏克蘭外交部長庫列巴召開記者會。（路透）

2022/04/05 23:17

〔編譯管淑平／綜合報導〕英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）5日表示，迄今西方盟邦就俄羅斯侵略烏克蘭祭出的制裁行動，已經凍結了莫斯科外匯儲備的60％，但是她呼籲還要加強、加快制裁力道，要讓俄羅斯經濟「回到蘇聯時代」。

制裁已凍結俄6成外匯儲備

英國《衛報》、《獨立報》5日報導，特拉斯5日在華沙與波蘭外長拉奧（Zbigniew Rau）會面。她指出，根據最近的估算，現在西方制裁已凍結了普廷3500億美元「戰爭資金」，讓俄國無法動用其6040億美元的外匯儲備中約60％。

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她說，儘管制裁已經「重創」普廷，但是仍須有「一波新的嚴厲」制裁行動，「我們協調一致的制裁，正使俄羅斯經濟回到蘇聯時代，但是我們能夠、也必須加強制裁」。

在7大工業國組織（G7）和北大西洋公約組織（NATO）週末將召開外交部長會議前，特拉斯提出加強制裁的4步，包括針對補充俄羅斯戰爭資金的產業，例如黃金，禁止俄國船隻靠港，加強制裁俄國銀行體系，並且訂出「明確的時程」，停止進口俄羅斯天然氣和石油。美國和英國都已經禁止與俄羅斯中央銀行估計約1300億美元的黃金儲備交易。

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