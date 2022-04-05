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    「布查大屠殺」照片太震驚！ 以駐烏大使：俄軍犯下戰爭罪

    對於「布查大屠殺」一事，以色列駐烏克蘭大使博洛斯基也公開譴責，強調傷害平民是戰爭罪。（圖擷取自Michael Brodsky個人臉書）

    對於「布查大屠殺」一事，以色列駐烏克蘭大使博洛斯基也公開譴責，強調傷害平民是戰爭罪。（圖擷取自Michael Brodsky個人臉書）

    2022/04/05 16:52

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭邁入第41天，隨著烏克蘭收復首都基輔州（Kyiv）的周邊區域，俄軍在基輔西北方的小鎮布查（Bucha）屠殺平民的暴行也隨之曝光。對此，以色列駐烏克蘭大使博洛斯基（Michael Brodsky）稍早也公開譴責，強調殺害平民是戰爭罪。

    綜合外媒報導，自俄軍撤離基輔周邊後，烏克蘭政府發現了數百具平民遺體，許多罹難者被埋葬在萬人塚中，更有數十人橫屍街頭，畫面相當駭人，各國對俄軍暴行深表震驚與憤怒，憂心其恐在其他烏國占領區，如法炮製這樣的行為。

    對此，以色列駐烏克蘭大使博洛斯基，透過推特發聲譴責，他認為「布查鎮」所流出的照片，令人深感震驚，殺戮平民是「戰爭罪」的行為，無法以任何說法合理化。

    不過，以國外交部則向《國土報》（Haaretz）表示，博洛斯基是以個人身分發表談話，並未批評俄國，官方似乎想緩頰大使的說法，並與其言論保持距離。

    除以色列駐烏大使發聲外，以國外交部長拉皮德（Yair Lapid）也認為，蓄意傷害烏克蘭平民是戰爭罪，他強烈譴責俄軍的作法。

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