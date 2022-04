「布查大屠殺」照片太震驚！ 以駐烏大使：俄軍犯下戰爭罪

2022/04/05 16:52

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭邁入第41天,隨著烏克蘭收復首都基輔州(Kyiv)的周邊區域,俄軍在基輔西北方的小鎮布查(Bucha)屠殺平民的暴行也隨之曝光。對此,以色列駐烏克蘭大使博洛斯基(Michael Brodsky)稍早也公開譴責,強調殺害平民是戰爭罪。

綜合外媒報導,自俄軍撤離基輔周邊後,烏克蘭政府發現了數百具平民遺體,許多罹難者被埋葬在萬人塚中,更有數十人橫屍街頭,畫面相當駭人,各國對俄軍暴行深表震驚與憤怒,憂心其恐在其他烏國占領區,如法炮製這樣的行為。

對此,以色列駐烏克蘭大使博洛斯基,透過推特發聲譴責,他認為「布查鎮」所流出的照片,令人深感震驚,殺戮平民是「戰爭罪」的行為,無法以任何說法合理化。

不過,以國外交部則向《國土報》(Haaretz)表示,博洛斯基是以個人身分發表談話,並未批評俄國,官方似乎想緩頰大使的說法,並與其言論保持距離。

除以色列駐烏大使發聲外,以國外交部長拉皮德(Yair Lapid)也認為,蓄意傷害烏克蘭平民是戰爭罪,他強烈譴責俄軍的作法。

Deeply shocked be the photos from #Bucha. Killing of civilians is a war crime and cannot be justified. #UkraineRussiaWar #Ukraine