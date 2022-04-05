布查大屠殺證據確鑿！聯合國：俄軍刻意殺害平民

聯合國人權高專辦表示，所有跡象都顯示俄軍直接攻擊並殺害布查平民。圖為布查民眾走在殘破的街道上。（路透、美聯社，本報合成）

2022/04/05 23:19

首次上稿 22:02

更新時間 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯在烏克蘭布查大屠殺令人髮指，聯合國人權高專辦（OHCHR）今（5）日表示，所有跡象都顯示俄軍直接攻擊並殺害布查平民；更有當地倖存居民向媒體指證，俄軍冷血射殺路人，又派暴戾的老兵部隊在城裡肆虐、散布恐懼。

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據《法新社》報導，俄軍在烏克蘭基輔外郊的布查進行無差別大屠殺再度引爆國際公憤，聯合國人權高級專員辦公室發言人史勞塞爾（Liz Throssell）今日指出，目前所有證據、跡象都顯示俄軍直接且故意殺害平民。

針對布查當地傳出的受害者照片，其中包括雙手遭縛，以及半裸且遺體遭焚燒的女性等等，史勞塞爾向媒體表示：「所有跡象都顯示這些受害者被直接的針對和殺害。」

史勞塞爾也說，「或許有人會辯稱這只是戰火波及，就像建築物可能意外遭到流彈砲轟，但很難想像一個人遭從頭部射殺、倒在路邊，遺體又被焚燒，是因為受到『戰火波及』」，她也強調，根據《國際人道法》，故意攻擊平民是戰爭罪行。

俄軍FSB「老兵」部隊生靈塗炭

雖然史勞塞爾也澄清，OHCHR尚未派員至布查現場調查，但布查一名倖存的43歲居民奧萊娜（Olena，不願提供姓氏）向《法新社》指證，她親眼目擊俄軍無故射殺要去超市的男子，之後又派「暴戾」的老兵部隊在城裡肆虐。

奧萊娜與其7歲、9歲的孩子在一棟4樓建築的地窖裡，沒有電力地渡過了整個三月，她說：「就在我的眼前，他們（俄軍）直接對一個要去超市拿食物的男人開火。」

奧萊娜並表示，城內根本沒有烏克蘭軍隊，只有一些地方攤商組成的非武裝衛隊，俄軍一來他們就撤退了。奧萊娜指出，起初俄軍士兵是一些年輕人，然後2、3週後換了一批超過40歲的老兵。

奧萊娜餘悸猶存地說：「他們（俄軍老兵）很暴戾，他們欺負所有人，這就是屠殺開始的時間點。」根據奧萊娜說法，這些「老兵」裝備精良，穿著黑色和深綠制服，與俄軍的標準迷彩服不同。

奧萊娜表示，俄軍中也有一些好人，但俄羅斯聯邦安全局（FSB）的長官尤其暴戾，曾有為她和孩童們帶來食物的俄兵透露，FSB是很粗暴的特種部隊，就是FSB下令禁止平民移動的。她也強調：「這可是俄羅斯人自己的評價！」

只准女性外出，違反者遭槍殺

據奧萊娜說法，俄軍最後只准許女人外出取得水和食物，男人必須待在原地、禁止出門。她說：「我的鄰居們大概傍晚5點出去丟個垃圾，2男1女，其中一個男人有當過兵，他們全部都沒有回來。」

奧萊娜表示：「後來我們有個女生去取柴火的時候，看到了他們的屍體，身上都是彈孔，倒在自己的血泊當中。」奧萊娜接著表示，FSB的士兵曾問她「為甚麼不走？」，她回答：「我已經住在這裡43年了，過往生活和平安穩，能去哪裡？」

從那次之後，FSB的士兵就開始嘲諷並稱呼她們是「烏克蘭的叛徒」，只因為她們不願意離開自己的家鄉。

集體槍決頻傳、俄羅斯矢口否認

《法新社》記者上週六（2）親眼目睹一條街上至少就躺著22具穿著平民衣物的遺體，其中一名死者倒在單車旁，其他人身邊則有各式裝袋的糧食，更有一名死者雙手被綁在身後。

烏克蘭總檢察院本週一（4）則指出，發現5名雙手被反綁的男子，在布查一所育幼院的地下室遭到槍決。而根據布查市長說法，當地烏克蘭人已將280人集中埋葬，而實際死亡人數仍在不斷增加中。

然而，俄羅斯克姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）4日卻聲稱，「在俄羅斯國防部的鑑定之下，發現烏克蘭官方不斷散布諸多造假影片和錯假消息」。

聯合國人權高專辦（OHCHR）今（5）日指出，所有跡象都顯示俄軍直接攻擊並殺害布查平民；更有當地倖存者向指證，俄軍冷血射殺路人。圖為布查倖存居民哀悼亡夫。（美聯社）

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