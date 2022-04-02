俄軍撤離 烏克蘭奪回車諾比核電廠 升旗奏國歌

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今（2日）透露，烏軍已奪回車諾比核電廠，當地也奏起烏國國歌和升起烏國國旗。（圖取自推特）

2022/04/02 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍入侵烏克蘭首日即佔領曾發生核洩漏事故的車諾比核電廠（Chernobyl），近日傳出俄軍已開始從車諾比核電廠撤軍，據稱是出於輻射感染疑慮。對此，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今（2日）透露，烏軍已奪回車諾比核電廠，當地也奏起烏國國歌和升起烏國國旗。

烏克蘭國家核能發電公司在Telegram發文指出，烏克蘭軍方在當地時間今日上午11點奪回車諾比核電廠，當地奏起烏克蘭國歌和升起該國國旗，「讓烏克蘭國旗飄揚，佔領者的手不要再碰它！」

請繼續往下閱讀...

對此，烏克蘭國會副議長康德拉蒂克（Olena Kondratiuk）也感謝烏克蘭國家核發公司工作人員的勇氣、韌性和專業精神。

俄軍在入侵烏克蘭首日就佔領車諾比核電廠，當時約200名工作人員受困廠內形同人質，3週後才獲輪替。美國國防部官員3月30日透露，俄軍開始從車諾比核電廠撤離部分軍隊，轉移至白俄羅斯；外媒則指俄軍在車諾比核災隔離區內的森林挖壕溝，遭輻射感染，因此緊急送往白俄羅斯救治。

???????? Заступниця Голови Верховної Ради України Олена Кондратюк подякувала українським атомникам за мужність, стійкість та професіоналізм, коментуючи події на ЧАЕС та довгоочікуване підняття українського прапора над станцією.https://t.co/Ow6r1LBV3P pic.twitter.com/Pj4XAZ6OeW — Верховна Рада України （@verkhovna_rada） April 2, 2022

圖為3月7日俄軍佔領車諾比情況。（歐新社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法