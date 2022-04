俄軍傳遭核污染撤出車諾比 國際原能總署長將帶隊支援電廠

2022/04/01 20:02

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭已超過一個月,俄軍大規模撤出車諾比核災區,國際原子能總署(IAEA)署長今(1)日宣布,將率隊到車諾比電廠給予支援,這將是確保烏克蘭核能安全的第一站。

據《衛報》報導,今天傳聞有眾多俄軍士兵在車諾比核災隔離區內森林挖壕溝,遭輻射感染,緊急送往白俄羅斯救治,目前俄軍已經大規模撤出車諾比,僅有少數部隊留駐。

對此,國際原能總署署長格羅西(Rafael Mariano Grossi)晚間說,會儘早率隊到車諾比核電廠給予支援協助,這是確保烏克蘭內部核能安全的第一步。

據悉,烏克蘭國家禁區管理局和國家電力公司Energoatom稍早曾指出,俄軍士兵在車諾比核災隔離區內的的森林挖壕溝,出現急性放射線症候群(ARS)症狀,必須分7輛大型客車載往白俄羅斯緊急治療,此後俄軍也已大規模撤出車諾比核災隔離區,僅留少數部隊在該區域內。

車諾比核災發生於1986年前蘇聯時期,是歷史上最嚴重的核電事故,也是首例被國際核事件分級表列為最高第七級的特大事故,造成附近區域、國家內大量人民傷亡。

事故發生後,傳聞車諾比核電廠數十平方公里區域內的松樹在受輻射污染後變為紅色,也因此得名「紅樹林」(Red Forest),是車諾比核電廠周遭受輻射污染最嚴重的區域。

I will head an @IAEAorg assistance and support mission to the #Chornobyl Nuclear Power Plant as soon as possible. It will be the first in a series of such nuclear safety and security missions to #Ukraine.