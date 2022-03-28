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    被俄占領車諾比萬頃森林燃大火 烏無法搶救：恐釀放射性污染

    烏克蘭指出，在車諾比一帶的森林遭戰火波及，並因此發生森林大火，烏克蘭擔心若大火持續燃燒，恐會導致放射性污染。（資料照，路透）

    烏克蘭指出，在車諾比一帶的森林遭戰火波及，並因此發生森林大火，烏克蘭擔心若大火持續燃燒，恐會導致放射性污染。（資料照，路透）

    2022/03/28 09:44

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭超過一個月，車諾比核電廠也遭攻佔，但外媒消息指出，在車諾比一帶的森林遭戰火波及，並因此發生森林大火，且在俄軍佔領下，烏克蘭消防人員無法前往救災，烏克蘭擔心若大火持續燃燒，恐會導致放射性污染，並對烏克蘭、白俄羅斯及歐洲國家造成影響。

    烏克蘭議會昨（27）日發文表示，在車諾比有超過1萬公頃的森林正在起火燃燒，並指放射性核素將因此被釋放到大氣中，隨著風勢恐會飄往烏克蘭、白俄羅斯及歐洲國家等，造成放射性污染。

    烏克蘭人權監察員丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）也指出，受戰火影響，車諾比已有31處發生火災，她警告大風和乾燥的天氣會加劇火災，並指若不進行干預，恐會對烏克蘭甚至全球造成不可挽回的後果，她也呼籲國際人權組織派遣消防員和設備幫助撲滅大火，並採取一切可能的措施對俄羅斯施壓，要求俄羅斯結束軍事侵略並撤出高風險地區。

    不過俄羅斯官媒則聲稱，禁區並未起火，並秀出部分畫面，稱車諾比並未發大火或冒出濃煙。

    外媒報導提到，由於1986年的車諾比核災，到目前車諾比核電廠周圍的廢棄區域仍被認為具有高風險。車諾比核電廠禁區內在2020年時也曾發生2起森林大火，在火勢蔓延下當時也曾造成當地輻射量瞬間飆升16倍。

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