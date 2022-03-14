驚！車諾比核電廠員工身心交瘁 停止安全維護

俄羅斯佔領烏克蘭車諾比核電廠，聯合國國際原子能總署透露核電廠員工目前已身心交瘁，停止了安全維護作業。（美聯社）

2022/03/14 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後佔領了車諾比核電廠，同時也控制住裡面的職員和警衛，但他們的生活條件相當差勁，聯合國國際原子能總署（IAEA）更透露核電廠員工目前已身心交瘁，停止了安全維護作業。

據《CNN》報導，IAEA接到了烏克蘭核能監管機構的通知，指稱車諾比核電廠員工在連續工作將近3個星期後身心疲勞，因此不再對安全設備進行維修和保養。

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IAEA表示，自從俄羅斯軍隊控制車諾比核電廠以來，總共有211名工作人員和警衛在無法輪班的狀況下值勤。IAEA認為，核電廠員工的艱難處境以及現場通訊、電力的相關問題，顯見確保烏克蘭核能發電廠的安全具有緊迫性。

因此，IAEA已提出了技術和其他支援計劃，希望能維持烏國所有核設施的安全性，IAEA署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）已向烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）、俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）討論過相關問題。

葛羅西表示，上述規劃必須要俄烏雙方同意才能實現，時間不能再被浪費下去了，「我正在盡我所能儘快實現這項目標。」

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