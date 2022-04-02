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    俄軍戰力華而不實？ 專家：美國同樣高估中國軍力

    多名專家認為，量化真正的軍力不能只看武器與軍人數量，以中國的解放軍而言，一旦真槍實彈上了戰場，其軍紀士氣與訓練指揮的水準，都更大程度地影響了戰力高低。（路透資料照）

    多名專家認為，量化真正的軍力不能只看武器與軍人數量，以中國的解放軍而言，一旦真槍實彈上了戰場，其軍紀士氣與訓練指揮的水準，都更大程度地影響了戰力高低。（路透資料照）

    2022/04/02 14:23

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭月餘，不僅未完成任何既定目標，反出現慘重傷亡，不少專家因此認為戰前各界可能高估了俄國的軍事實力，於此同時，作為另一軍事強權的中國，其軍力是否也被高估同樣引起熱論。

    《美國之音》刊文指出，美國國防部本週向國會提交的《2022年國防戰略》報告中，仍將中國定為美國長期對抗戰略重點，更將其視為「意義最重大的競爭對手」，並將源自中國日益增加的多領域威脅視作美國戰略頭號優先事項。

    美國昆西研究所（Quincy Institute）東亞專案主任史文（Michael D. Swiane）受訪時表示，他認為美國在某些層面過高評估了中國的軍事實力。

    史文指出，即使美國國防部對中國軍隊的規模、武器及能力上的定義與描述具有高度準確性，但某些部分仍存在誇大與誤導性陳述，特別是中國軍隊在該國體制下所受到的負面影響與侷限性。

    他認為，中國與當前陷入泥淖的俄羅斯相同，其軍事與政治系統實行了由上而下的縱向集中控制，限制了部隊的自主性與靈活性。

    另有多名專家認為，欲量化真正的軍力不能只看武器與軍人數量，以中國的解放軍而言，一旦真槍實彈上了戰場，其軍紀士氣與訓練指揮的水準，都更大程度地影響了戰力高低。

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