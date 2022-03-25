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    拜登：俄羅斯應被逐出G20 籲盟友警告中國別站錯邊

    美國總統拜登（Joe Biden）24日出席北約峰會，表示俄羅斯應當被逐出20國集團（G20）。（美聯社）

    美國總統拜登（Joe Biden）24日出席北約峰會，表示俄羅斯應當被逐出20國集團（G20）。（美聯社）

    2022/03/25 07:21

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）24日表示，他認為俄羅斯應當被逐出20國集團（G20），並呼籲歐洲盟友公開發聲，警告中國不要與俄羅斯在同一陣線。

    拜登23日抵達比利時布魯塞爾，接連出席北大西洋公約組織（NATO）、 七大工業國集團（G7）及歐洲聯盟等3大領袖會議，希望團結盟友，針對俄羅斯提出新一輪制裁。

    他在北約會後記者會上，被問到俄羅斯是否應當被踢出G20，拜登說，他認為俄羅斯應該離開G20，這取決於G20的所有成員國決定，他已在峰會中提出這一點，但如果有成員國反對，那應讓烏克蘭以觀察員身份參加G20的會議。

    拜登18日與中國國家主席習近平視訊通話，警告中國若為俄羅斯入侵烏克蘭提供物質支持將產生後果，拜登表示，他上週與習近平就俄烏議題進行了「非常直截了當的對話」，「我沒有發出任何威脅，但我向他明確表示，確保他理解幫助俄羅斯的後果。」

    拜登接著說，相信中國明白選擇與西方合作會有更好的未來，而不是與俄羅斯的聯繫更緊密，他呼籲歐盟和北約可以建立一個系統，來調查哪些國家違反制裁，且被俄羅斯作為規避國際制裁的避風港。

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