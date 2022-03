北約峰會點名中國 「勿援助俄羅斯侵略烏克蘭」

2022/03/24 22:17

〔編譯管淑平/綜合報導〕北大西洋公約組織(NATO)、7大工業國集團(G7)和歐盟24日在布魯塞爾分別召開峰會,美國總統拜登也親自與會。北約峰會共同聲明特別點名中國,力促中國不要支持俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭。

根據北約峰會會後發布的共同聲明,北約盟國呼籲所有國家,「包括中國」,遵守包括聯合國憲章載述的國際秩序,包括主權和領土完整原則,避免以任何方式支持俄羅斯的戰爭,避免任何會協助俄國迴避制裁的行動,「我們對中國官員最近的公開談話感到憂慮」,呼籲中國停止強化克里姆林宮的不實論述,尤其是針對這場戰爭和針對北約方面的說法,並且促進和平解決這場衝突。

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)在會後記者會上說,聯盟國領導人呼籲中國自制,不要支持俄國戰爭,不要對俄國這場侵略提供經濟或軍事支持,而是應該利用對俄羅斯的「顯著影響力」,促進立即達成和平解決方案。

#NATO leaders met at a critical time for our security. We agreed to strengthen our deterrence & defence for the longer-term. We also agreed to give further support to #Ukraine & to continue to impose costs on #Russia. Transatlantic solidarity remains vital https://t.co/e9jW4zopkR