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    北約峰會點名中國 「勿援助俄羅斯侵略烏克蘭」

    北約秘書長史托騰柏格在北約峰會後記者會發表談話點名中國說，聯盟國領導人呼籲中國自制，不要支持俄國戰爭。（路透檔案照；本報合成）

    北約秘書長史托騰柏格在北約峰會後記者會發表談話點名中國說，聯盟國領導人呼籲中國自制，不要支持俄國戰爭。（路透檔案照；本報合成）

    2022/03/24 22:17

    〔編譯管淑平／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）、7大工業國集團（G7）和歐盟24日在布魯塞爾分別召開峰會，美國總統拜登也親自與會。北約峰會共同聲明特別點名中國，力促中國不要支持俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭。

    根據北約峰會會後發布的共同聲明，北約盟國呼籲所有國家，「包括中國」，遵守包括聯合國憲章載述的國際秩序，包括主權和領土完整原則，避免以任何方式支持俄羅斯的戰爭，避免任何會協助俄國迴避制裁的行動，「我們對中國官員最近的公開談話感到憂慮」，呼籲中國停止強化克里姆林宮的不實論述，尤其是針對這場戰爭和針對北約方面的說法，並且促進和平解決這場衝突。

    北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在會後記者會上說，聯盟國領導人呼籲中國自制，不要支持俄國戰爭，不要對俄國這場侵略提供經濟或軍事支持，而是應該利用對俄羅斯的「顯著影響力」，促進立即達成和平解決方案。

    北約秘書長史托騰柏格在北約峰會後記者會發表談話點名中國說，聯盟國領導人呼籲中國自制，不要支持俄國戰爭。（路透）

    北約秘書長史托騰柏格在北約峰會後記者會發表談話點名中國說，聯盟國領導人呼籲中國自制，不要支持俄國戰爭。（路透）

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