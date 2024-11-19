波羅的海2海纜接連中斷 德國防長：沒人相信是意外受損

2015年在波羅的海鋪設連接芬蘭和德國的海底光纖通訊電纜。（法新社）

2024/11/19 20:24

〔編譯管淑平／綜合報導〕波羅的海2條海底光纖電纜，先後在17、18日兩天中斷，其中一條海纜連接德國和芬蘭，這兩國發表共同聲明表示，此事令人懷疑海纜是遭「蓄意破壞」，歐洲安全正受到「惡意行為者進行的複合戰」威脅。德國國防部長更直言，「沒人相信」是意外受到損壞。

這兩條海底光纖通訊電纜，一條是連接芬蘭赫爾辛基和德國羅斯托克港，長1200公里，在格林威治時間18日凌晨2時（台灣時間同日10時）中斷；另一條連接立陶宛和瑞典哥特蘭島（Gotland Island）的218公里海纜，則在格林威治時間17日8時（台灣時間同日16時）中斷。

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負責營運該條芬蘭—德國海纜的芬蘭國營網路安全與電信公司Cinia說，海纜在瑞典奧蘭島南方附近受損，受損規模和原因都還不明。

瑞典電信商「特利亞（Telia）集團旗下「立陶宛特利亞（Telia Lietuva）」公司發言人史塔西亞雷提斯（Audrius Stasiulaitis）表示，17日中斷的海纜，由瑞典網路服務供應商Arelion營運，立陶宛約3分之1網路流量都經這條海纜傳輸。史塔西亞雷提斯向《美國有線電視新聞網（CNN）》表示，纜線可能受到實體損壞。

此事令人回想起去年同樣位於波羅的海的一些海底天然氣、電信纜線損毀事件，引起該區域國家警覺，另外，2022年經該海域、連接俄羅斯到德國的北溪天然氣管線爆炸被毀，此案仍由德國調查中。

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）19日在布魯塞爾針對此事表示，「沒有人相信，兩條纜線是意外損壞，我也不願意相信，損壞是由船隻的錨意外造成的」，他說，「在缺少確切資訊的情況下，我們不得不假設是遭破壞」。

前一天德國和芬蘭發表共同聲明，指此事「立即令人懷疑是遭人蓄意破壞」，兩國對此「深感擔憂」，正在調查。聲明還說，歐洲安全正受到俄羅斯侵略烏克蘭戰爭，以及「惡意行為者進行的複合戰」威脅，強調捍衛歐洲共同關鍵基礎設施，攸關安全與社會韌性。聲明並未點名惡意行為者是指誰。

瑞典民防部長波林（Carl-Oskar Bohlin）向「瑞典電視台（SVT）」表示，瑞典政府也正在調查此事，弄清楚這2條纜線中斷原因，「絕對是當務之急」。

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