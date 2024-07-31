我海底電纜遭破壞 5年36件

審計部112年度中央政府總決算審核報告揭露，國內海纜共10條，近5年度發生外力破壞或推擠受損案件共36件，2023年甚且高達12件，為歷年最高 。圖為海底電纜施工示意圖。（資料照）

2024/07/31 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕我國海底電纜屢遭中國拖船破壞，審計部一一二年度中央政府總決算審核報告揭露，國內海纜共十條，分別連接台灣本島與澎湖、金門、馬祖等離島，近五年發生外力破壞或推擠受損案件，總計卅六件，二○二三年甚至高達十二件，歷年最高。

中國拖船屢屢肇禍

報告直指，台灣本島與離島間通信以海纜通信系統為主，微波鏈路及衛星通信系統為輔，海纜通信系統如發生障礙，將嚴重衝擊本島與離島間通信功能。

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經查，國內海纜共十條，均由中華電信公司投資建置與維護，分別連接台灣本島與澎湖、金門、馬祖等離島；二○一九年至二○二三年發生外力破壞或推擠受損案件，總計有卅六件，年平均故障約七件；二○二三年高達十二件，歷年最高。

據說明，主要係遭受臨近國家抽砂船、漁船、商船等各式船隻作業或航行錨泊破壞所致，且遇障礙後修復費時，甚至有超過四個月始修復完成情形，影響離島民眾生活甚鉅。

其中，台馬第二海纜「淡水─東引」區段，去年二月二日發生疑似遭受漁船下錨勾損事件；台馬第三海纜「草漯─南竿」區段也於今年二月八日發生疑似遭受貨輪下錨勾損事件，以致馬祖一萬多戶居民家用電話、行動通訊及網路服務壅塞，嚴重影響政府機關、金融交易、醫療服務及交通運輸等運作。

據NCC回覆審計部的說明，已督導電信業者透過多重防護機制降低海纜受損的風險，包含辦理訊務疏轉演練及抽換障礙率較高區段之海纜等措施，擴增台馬微波備援系統容量，後續將持續督導電信業者強化海纜防護措施。

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