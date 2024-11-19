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    川普重返白宮將厲行前一任期移民政策：大規模遣返、恢復邊境牆

    大批中國籍非法移民從美墨邊界進入美國境內。（美聯社資料照）

    大批中國籍非法移民從美墨邊界進入美國境內。（美聯社資料照）

    2024/11/19 20:17

    〔編譯陳成良／綜合報導〕共和黨準總統當選人川普預計在2025年1月20日重返白宮後，將大幅收緊非法移民政策，並試圖限制合法移民，延續他第一任期（2017-2021年）未完成的政策目標。據《路透》報導，以下為川普陣營規劃的主要移民政策重點：

    邊境執法新措施：

    ●首日即將部署國民警衛隊至美墨邊境
    ●宣布國家緊急狀態以取得邊境牆建設資金
    ●恢復2019年「留在墨西哥」計畫，要求庇護申請者在墨西哥等待案件審理
    ●擬增聘1萬名邊境巡邏人員
    ●考慮對中國等國實施關稅，施壓阻止其公民湧入美墨邊境

    大規模遣返計畫：

    ●承諾展開美國史上最大規模的遣返行動
    ●廢除拜登政府優先遣返重罪犯的政策
    ●必要時動用國民警衛隊協助逮捕與遣返
    ●再次嘗試終止「童年抵美暫緩遣返計畫」（DACA，又稱夢想生）

    入境限制：

    ●擬恢復並擴大旅行禁令，可能包括加薩走廊、利比亞、索馬利亞、敘利亞及葉門等地區
    ●禁止共產主義者、馬克思主義者與社會主義者入境
    ●終止拜登政府的人道主義假釋計畫

    合法移民政策：

    ●推動以「功績為基礎」的移民制度
    ●考慮廢除在美出生的非法移民子女自動獲得公民權
    ●限縮臨時保護身分（TPS）計畫
    ●可能恢復「零容忍」政策，導致移民家庭分離

    專家指出，這些政策將面臨法律挑戰。根據愛迪生研究（Edison Research）的出口民調顯示，39%選民支持驅逐大多數非法移民，56%認為應給予申請合法身分的機會。

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