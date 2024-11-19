香港重判民主派人士 各國政府痛批、美議員揚言制裁

香港重判發起立法會初選的45名民主人士，引起國際社會撻伐。（美聯社）

2024/11/19 20:29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港泛民主派人士在4年前立法會選舉前夕發起初選，遭控國安法「串謀顛覆國家政權罪」，19日遭重判。美、英、歐盟、澳洲等國及國際人權組織，對香港及中國做出強烈譴責，直指這是對這座國際金融中心法治的嚴重打擊。

美國駐香港澳門總領事館表示，美國強烈譴責對45名民主人士和前立法會議員的判決，指這些被告都是因參與受香港「基本法」保障的正常政治活動，而受到嚴厲起訴和監禁，「我們呼籲北京和香港當局停止出於政治動機起訴香港公民，並立即釋放所有政治犯，以及因和平爭取權利和自由而被監禁的個人」。

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美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席、共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）直言，港府正積極尋求美國投資，卻在同一時間殘酷地壓制言論自由，並囚禁民主倡議人士，「中共正在要求美國金融機構資助他們在香港的鎮壓行動，拜登政府必須制裁參與47人案，以及對前媒體大亨黎智英起訴的法官、警察和檢察官」。

英國外交部主責印太事務的政務次官韋斯特（Catherine West）指出，中國在香港實施國安法侵蝕港人權利和自由，這次判決清楚表明，香港當局利用國安法將政治異議定為犯罪。英國派駐香港的「末代港督」彭定康也說，該判決不僅侮辱港人，也是侮辱全世界珍惜權利和自由的人們，呼籲英國政府勿讓此事被漠視。

澳洲外交部長黃英賢表示，坎培拉嚴重關切擁有澳洲籍的吳政亨及其他被告的判決，呼籲中國停止打壓言論、集會、媒體和公民社會自由，並廢除「港區國安法」。歐盟指出，對於從事和平政治活動，卻因政治動機而被起訴的被告深表關切，稱在任何尊重基本民主原則的政治體系中，這類活動都應該合法，這項判決是對香港基本自由、民主參與和多元化「又一次前所未有的打擊」。

國際「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）譴責該判決是「對正義的嘲弄」，指沒有任何可信的政治制度，會對只想透過投票表達意見的人做出如此可笑的嚴厲判決。國際「人權組織」中國部副主任王松蓮（Maya Wang）則說，如今在香港參加選舉，並試圖勝出是一種犯罪行為，這次的嚴厲判決反映出，香港的公民自由和司法獨立快速衰敗。

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