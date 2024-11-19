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    美防長參訪菲國軍事據點：共同防禦條約涵蓋南海

    美國國防部長奧斯汀（左）訪菲，今天飛抵鄰近南海的巴拉旺，與菲律賓防長鐵歐多洛（右）參訪軍事據點，奧斯汀並強調美菲共同防禦條約涵蓋南海。（法新社）

    美國國防部長奧斯汀（左）訪菲，今天飛抵鄰近南海的巴拉旺，與菲律賓防長鐵歐多洛（右）參訪軍事據點，奧斯汀並強調美菲共同防禦條約涵蓋南海。（法新社）

    2024/11/19 20:48

    〔中央社〕美國國防部長奧斯汀今天參訪菲律賓鄰近南海的多處軍事據點，承諾美國將繼續協助菲律賓捍衛在南海的主權與利益，並強調美菲共同防禦條約涵蓋南海。

    美國國防部長奧斯汀訪菲，根據菲美雙方發布聯合新聞稿，奧斯汀（Lloyd Austin）今天飛抵鄰近南海的巴拉旺省（Palawa），與菲律賓防長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）參訪包蒂斯塔空軍基地（Antonio Bautista Airbase）。

    包蒂斯塔空軍基地是菲律賓政府根據菲美「加強國防合作協議」（EDCA）開放給美軍使用的9個戰略據點之一。

    奧斯汀也參訪了菲律賓西軍區指揮部（WESCOM），也就是菲律賓軍方負責南海軍務的指揮部。

    菲、美國防部聯合新聞稿說，奧斯汀與鐵歐多洛討論如何推進與理念相近國家在南海的作業計畫以及多邊合作，奧斯汀重申菲美安全關係有如「鋼鐵般堅定」（ironclad），美菲「共同防禦條約」（MDT）的效力涵蓋南海的任何一個地點。

    兩人也討論如何協助菲律賓軍方善用創新科技來捍衛菲律賓主權以及專屬經濟區。

    菲律賓援引「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）主張可獨享向南海延伸出去的200海里專屬經濟區的資源，並稱這片海域為「西菲律賓海」。

    中國則援引歷史依據索討幾乎整片南海，與菲方索討的海域範圍有所重疊，兩國不時發生海上衝突，緊張局勢於8月至9月急速升高，菲方聲稱中方多次衝撞菲船、噴射高壓水柱，以及向菲國巡邏機的飛行路徑發射照明彈。

    此外，奧斯汀與鐵歐多洛也觀看了T-12無人水面艇的功能展示；這是美國透過外國軍事融資（FMF）提供給菲律賓的無人載具之一，可提升菲律賓軍方的情報、監測與偵察（ISR）能力。

    另一方面，奧斯汀今天在一場聯合記者會上說，菲律賓對美國來說是一個重要的國家，在美國獲得跨黨派的支持，相信美國總統當選人川普上任後，美菲仍會維持堅穩的防衛關係。

    他補充，強化聯盟關係符合兩國最佳利益，美國有必要協助菲律賓推動軍事現代化，維護菲律賓與人民的利益。

    川普（Donald Trump）將於明年1月二度就任美國總統，他已提名福斯新聞節目主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）出任國防部長。

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