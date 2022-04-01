中國官媒展開反美輿論戰 「大翻譯運動」狠打臉

圖為旅居中國的烏克蘭人，將烏克蘭戰爭相關新聞翻成中文，以對抗中俄宣傳戰。（法新社）

2022/04/01 05:52

〔國際新聞中心／綜合報導〕儘管俄羅斯入侵烏克蘭讓中國角色尷尬，聲稱「中立」卻遭西方國家和外國媒體打臉實為暗挺俄國，中國除了為己辯護，也將矛頭對準美國。隨著烏俄戰事陷入膠著，如今官方媒體也不想演了，火力全開痛批美國才是烏俄戰爭的最大得利者；加上嚴格過濾烏俄戰爭相關資訊等作法，烏俄戰爭在中國已成為反美輿論戰。

繼中共機關報《人民日報》指美國是烏克蘭戰爭的「始作俑者」後，國營通訊社「新華社」3月31日起將一連發表6篇評論，聲稱目的是「澄清事實，回擊美方的不實之詞，揭露美國挑起戰爭、從中牟利的霸權主義本質」。

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第一篇評論「美國從烏危機中『趁火打劫』」，指控烏克蘭戰爭的「導火線」必須歸咎於美國，美國的軍工複合體是這場衝突的直接受益者，歐洲更因此被迫加強與美國協調，成就了美國夢寐以求的跨大西洋關係「團結」局面。

文章聲稱，中國對歐陸重燃戰火「深感痛心」，烏俄都是中國的「友好國家」，雙方衝突 「對中國沒有半點好處」，「中方始終積極勸和促談」，但「美國政府和媒體沆瀣一氣，在烏克蘭問題上對中國橫加指責」，紐約時報等媒體散播謠言，「誣稱中國『坐山觀虎鬥』『將在俄烏衝突中成為贏家』『希望從地緣政治變化中獲益』云云」。

中共鷹派黨媒《環球時報》也在題為「一層層掀開美國面具！美國是在全世界瘋狂斂財的吸血鬼！」的評論中，列舉阿富汗、伊拉克、敘利亞等案例，指控美國罔顧士兵和平民死傷，數百萬烏克蘭人成為難民，反而向烏克蘭提供大量軍援，不斷在背後「遞刀子」，行為和其「軍工複合體的國家本質」有關，這一團體在全球不斷製造「敵人」，通過挑起他國衝突大發戰爭財，而俄烏衝突就是這群「吸血鬼」找到的最新獵物。

不過，近日在社群媒體上沸沸揚揚的「大翻譯運動」，卻一面倒地駁斥中國官媒指控「反華勢力」抹黑中國的爛言。《人民日報》日前發文「小偷小摸的『大翻譯運動』抹黑不了中國」，指稱大翻譯運動在「抹黑中國的輿論戰上，蹭上俄烏衝突的熱度，又玩出了新花樣」，評論區卻出現大批網友留言，「官媒們這麼氣急敗壞，看來是真急了」，「很急，忽悠國內的話要被翻譯了」。自由亞洲電台（RFA）報導，目前官方已展開審查並封鎖相關言論，留言區一律改為「博主精選」。

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