為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國官媒展開反美輿論戰 「大翻譯運動」狠打臉

    圖為旅居中國的烏克蘭人，將烏克蘭戰爭相關新聞翻成中文，以對抗中俄宣傳戰。（法新社）

    圖為旅居中國的烏克蘭人，將烏克蘭戰爭相關新聞翻成中文，以對抗中俄宣傳戰。（法新社）

    2022/04/01 05:52

    〔國際新聞中心／綜合報導〕儘管俄羅斯入侵烏克蘭讓中國角色尷尬，聲稱「中立」卻遭西方國家和外國媒體打臉實為暗挺俄國，中國除了為己辯護，也將矛頭對準美國。隨著烏俄戰事陷入膠著，如今官方媒體也不想演了，火力全開痛批美國才是烏俄戰爭的最大得利者；加上嚴格過濾烏俄戰爭相關資訊等作法，烏俄戰爭在中國已成為反美輿論戰。

    繼中共機關報《人民日報》指美國是烏克蘭戰爭的「始作俑者」後，國營通訊社「新華社」3月31日起將一連發表6篇評論，聲稱目的是「澄清事實，回擊美方的不實之詞，揭露美國挑起戰爭、從中牟利的霸權主義本質」。

    第一篇評論「美國從烏危機中『趁火打劫』」，指控烏克蘭戰爭的「導火線」必須歸咎於美國，美國的軍工複合體是這場衝突的直接受益者，歐洲更因此被迫加強與美國協調，成就了美國夢寐以求的跨大西洋關係「團結」局面。

    文章聲稱，中國對歐陸重燃戰火「深感痛心」，烏俄都是中國的「友好國家」，雙方衝突 「對中國沒有半點好處」，「中方始終積極勸和促談」，但「美國政府和媒體沆瀣一氣，在烏克蘭問題上對中國橫加指責」，紐約時報等媒體散播謠言，「誣稱中國『坐山觀虎鬥』『將在俄烏衝突中成為贏家』『希望從地緣政治變化中獲益』云云」。

    中共鷹派黨媒《環球時報》也在題為「一層層掀開美國面具！美國是在全世界瘋狂斂財的吸血鬼！」的評論中，列舉阿富汗、伊拉克、敘利亞等案例，指控美國罔顧士兵和平民死傷，數百萬烏克蘭人成為難民，反而向烏克蘭提供大量軍援，不斷在背後「遞刀子」，行為和其「軍工複合體的國家本質」有關，這一團體在全球不斷製造「敵人」，通過挑起他國衝突大發戰爭財，而俄烏衝突就是這群「吸血鬼」找到的最新獵物。

    不過，近日在社群媒體上沸沸揚揚的「大翻譯運動」，卻一面倒地駁斥中國官媒指控「反華勢力」抹黑中國的爛言。《人民日報》日前發文「小偷小摸的『大翻譯運動』抹黑不了中國」，指稱大翻譯運動在「抹黑中國的輿論戰上，蹭上俄烏衝突的熱度，又玩出了新花樣」，評論區卻出現大批網友留言，「官媒們這麼氣急敗壞，看來是真急了」，「很急，忽悠國內的話要被翻譯了」。自由亞洲電台（RFA）報導，目前官方已展開審查並封鎖相關言論，留言區一律改為「博主精選」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    又想幹嘛？昨結束與烏第5次談判 俄外交部長今會王毅
    2022/03/30 15:15

    又想幹嘛？昨結束與烏第5次談判 俄外交部長今會王毅
    烏總統辦公室︰建立新多邊安全體系 合作對象包括中國
    2022/03/30 11:38

    烏總統辦公室︰建立新多邊安全體系 合作對象包括中國

    湖口鄉今非昔比 各建設帶動華麗變身
    拜登：俄羅斯應被逐出G20 籲盟友警告中國別站錯邊
    2022/03/25 07:21

    拜登：俄羅斯應被逐出G20 籲盟友警告中國別站錯邊
    緊急峰會將談中國定位 北約秘書長斥中助俄「扯謊兼造假」
    2022/03/23 22:53

    緊急峰會將談中國定位 北約秘書長斥中助俄「扯謊兼造假」

    第17屆 2022愛心獎現正接受提名
    中國扯「北約東擴」才釀衝突 CNN：暗指美印太戰略和台灣
    2022/03/23 20:59

    中國扯「北約東擴」才釀衝突 CNN：暗指美印太戰略和台灣
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播