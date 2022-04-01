華為援俄恐承受新制裁 俄外交部發言人：西方嚇唬不了中國

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）。（美聯社檔案照）

2022/04/01 22:35

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，遭到全球強力制裁，就連中國電信巨擘「華為」也被警告，一旦支援俄國，可能承受美國新一輪制裁。對此，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）駁斥道，「西方國家太不了解中國人，制裁是嚇唬不了中國的。」

「今日俄羅斯」（Russia Today）3月31日報導，先前有消息指出，若中國華為公司繼續在電信領域對俄國提供支援，可能會遭到美國新一輪制裁。

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對此，沙卡洛娃在社群平台Telegram個人頻道指出，「西方真的相信北京會被嚇唬住？他們太不了解這個國家的歷史和中國人民的性格了」。她還反譏，現在每個人都知道「西方國家的習慣」，暗批西方經常動用制裁手段。

沙卡洛娃指出，中國已遭遇過制裁，卻能堅守主權，粉碎西方支持的政變圖謀，「中國領導層和中國人民接受挑戰、擊敗叛徒，成功應對制裁，建設一個強大以國民為導向的國家」。

據報導，在烏俄衝突爆發後，沙卡洛娃數度發表「友中」宣言，包括3月23日聲稱「美國下一個想撕成碎片的國家是中國」；3月4日指中國點出美國在烏克蘭危機中的角色，顯示中國不會上西方國家的當，俄方對北京不參與宣傳不實消息表示讚賞。

另外，她也在2月28日受訪被問到俄國是否還有朋友時，直言「真正的大國」、卻不自詡是大國的中國，就是俄國的朋友。

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