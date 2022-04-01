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    美願延續戰爭逼普廷下台？ 專家：習面臨空前巨大威脅

    有外媒刊文引述專家說法，分析若普廷當真失勢，戰前高調宣示與俄盟友關係的習近平將受到何等影響。（路透）

    有外媒刊文引述專家說法，分析若普廷當真失勢，戰前高調宣示與俄盟友關係的習近平將受到何等影響。（路透）

    2022/04/01 12:24

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭逾一個月，由於戰況遠不如俄方預期，加上西方國家空前團結帶來的強大反制力，國際專家們開始討論俄國總統普廷下台甚至流亡海外的可能性，有外媒刊文引述專家說法，分析若普廷當真失勢，戰前高調宣示與俄盟友關係的中國國家主席習近平將受到何等影響。

    《美國之音》刊文指出，美國總統拜登上月26日在波蘭首都華沙演講時表示，普廷不應繼續掌權，引發國際譁然，拜登28日進一步表態，拒絕為上述發言道歉，讓美方當前對普廷政權的態度更加受到關注。

    美國哈佛大學歷史學家佛格森教授（Niall Ferguson）推敲上述發言背後的意義，認為美國可能希望戰爭繼續，讓俄羅斯受到更多軍事與制裁帶來的經濟損失與孤立，進而掌握更多推動普廷下台的槓桿，然而他也直言，普廷下台的可能性不高。

    不過美國學界仍有不少專家學者認為，俄羅斯國內抗議四起、官員頻頻叛變的情況，讓普廷真有可能像烏克蘭前親俄派總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）一樣，最終被迫下台並流亡海外。

    此外有聲音認為，由於習近平在戰前明確表態，將重注押在普廷身上，若普廷最終失勢下台，習近平將在20大連任上面臨空前巨大的威脅。

    有專家表示，在習近平把自己與普廷綑綁在一起後，當前中國的所有動作都是在確保俄羅斯不會倒下、普廷政權不致崩解，因為保住普廷就等同保住習近平，也就是傳統國際架構下，中俄「唇亡齒寒」的關係。

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