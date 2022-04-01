歐中峰會警告中國「勿助俄」 習近平坦承雙邊關係遭遇困難

歐盟執委會主席馮德萊恩（右）與中國國家主席習近平（左）在歐中峰會上透過視訊會談。（法新社）

2022/04/01 22:35

〔編譯管淑平／綜合報導〕歐盟與中國1日舉行峰會，歐盟領袖在會中警告中國，不要協助俄羅斯侵略烏克蘭或者迴避西方的制裁，否則會嚴重損及中國的信譽；中國國家主席習近平未直接談到支持俄羅斯的問題，僅對解決烏克蘭「危機」提出堅持勸和促談等四點看法，他也承認中歐關係遭遇「挑戰」、「困難」，呼籲歐盟有「自主的」對中國認知和政策，共同推動雙邊關係行穩致遠。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟執委會主席馮德萊恩Ursula von der Leyen1日分別先後與中國國務院總理李克強、國家主席習近平視訊對話。馮德萊恩在會後記者會上說，會中警告中國，不要在烏克蘭戰爭上協助俄羅斯，「這會導致中國在歐洲嚴重信譽受損」，以及至少不要做任何可能有助於莫斯科迴避制裁之事，「我們非常清楚地向中國表明，不應該干擾我們的制裁」。

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根據中國新華社報導，習近平向歐盟表示，中國對烏克蘭局勢「走到今天這一步深感遺憾」，指中國在烏克蘭問題的立場一貫、明確，「始終是站在和平一邊」，針對事情本身的是非曲直出發，獨立自主判斷，倡導維護國際法和公認的國際關係基本準則，「堅持按照聯合國憲章宗旨和原則辦事」；他提出解決烏克蘭危機的四點看法：堅持勸和促談、防止衝突擴大、防止出現更大規模人道主義危機、以及建構歐洲和亞歐大陸持久和平。

他說，中歐身為全球兩大力量、兩大市場，應就中歐關係和事關全球和平與發展的重大問題，加強溝通、發揮建設性作用，「為動盪的世界局勢提供一些穩定因素」。針對中歐關係，習近平說，去年以來中歐關係「在挑戰中」、「在困難中」有了新發展、取得新成果，「只有合作協調才能解決問題、應對挑戰」，他呼籲歐盟「形成自主的對華認知，奉行自主的對華政策」，與中國一起共同推動中歐關係行穩致遠。

李克強向歐盟說，「中方一直以自己的方式勸和促談」；也說對話合作仍是中歐關係的主導面，互利共贏仍是主基調。

歐中峰會向來致力於加強雙邊貿易關係，但是去年雙方因維族人權問題的相互制裁，以及北京貿易脅迫友台的歐盟會員國立陶宛，使雙方關係出人意料地迅速惡化，導致峰會準備工作走味，召開日期也一再延後。峰會登場前一天，歐洲議會議員延布（Salima Yenbou）力促歐盟「對北京施加很大的壓力，阻止它支持（俄羅斯總統）普廷」。

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