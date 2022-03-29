上海封城民眾連夜外出搶買物資 唯有「1款泡麵」沒人買

昨上海封城消息曝光後，引發民眾連夜外出搶購物資，不料架上一款黑心食品「老譚酸菜」泡麵卻乏人問津，對此中國網友揶揄「這是上海人民最後的倔強」。（圖擷取自中媒）

2022/03/29 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續蔓延，據官方通報數據，單日本土新增確診1228例、無症狀感染者有5658例，共達6886例，昨上海封城消息曝光後，引發民眾連夜外出搶購物資，不料架上一款黑心食品「老譚酸菜」泡麵卻乏人問津，對此中國網友揶揄「這是上海人民最後的倔強」。

綜合中媒報導，根據中國國家衛健委發布，截至今日0時，本土新增確診1228例、本土無症狀感染者5658例，總共達6886例；無症狀感染者部分，其中上海有4381例，占全國總數77％。

請繼續往下閱讀...

昨上海宣布封城後引發民眾恐慌，紛紛連夜出門採買物資，影片可見，當地超市現場擠滿人潮，爭相搶買物資屯糧，不過在超市架上有一款日前爆出的黑心食品「老譚酸菜」泡麵卻貨量相當齊全，從影像可見，架上其他物品清空，卻唯獨「老譚酸菜」排得整整齊齊放在貨架上。

對此，中國網友在社群平台「微博」紛紛表達不同看法，有人說這是「上海人民最後的倔強」、「就算掃光泡麵區，也不碰老譚酸菜牛肉麵」、「剛去便利商便買調味料，泡麵貨架上只剩老譚酸菜牛肉麵，買時陸續有進來囤貨的人，正好有一對夫妻進來，看著泡麵貨架：啊，泡麵都賣完了啊！」。

據悉，上海昨（28）日起實施浦東、浦南及毗鄰區域的核酸篩檢和區域控管，累計有約1.7萬名採樣工作人員，設有6300個篩測站，截至今日0時止，總共篩查超過826萬人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法