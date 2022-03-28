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    中國單日增逾6200本土病例 上海單日新增3500例

    據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1219例，以及4996例無症狀感染，單日新增本土案例逾6200例。圖為示意圖。（美聯社）

    據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1219例，以及4996例無症狀感染，單日新增本土案例逾6200例。圖為示意圖。（美聯社）

    2022/03/28 11:24

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1219例，以及4996例無症狀感染，單日新增本土案例逾6200例，疫情遍及吉林、上海、、遼寧天津、河南、河北等20省。

    中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日中國新增確診1275例，包含境外移入56例，本土新增1219例。本土中包含吉林1086例、上海50例、遼寧12例、黑龍江10例、福建9例、河南9例、天津8例、山東8例、河北7例、廣東4例、陝西4例、江蘇3例、安徽3例、浙江2例、江西1例、廣西1例、雲南1例、甘肅1例。無新增死亡病例。

    公告也指出，昨日新增無症狀感染者5134例，其中境外移入138例，本土4996例，本土包含上海3450例、吉林907例、福建179例、河北144例、遼寧114例、山東58例、安徽35例、廣東18例、江蘇16例、黑龍江15例、廣西12例、雲南11例、甘肅11例、天津8例、江西7例、河南5例、浙江3例、湖北2例、內蒙古1例。

    中國衛健委也指出，截至3月27日24時，中國累計確診14萬4515例，累計死亡病例4638例，現有確診病例2萬7745例當中，有58例是重症病例。

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