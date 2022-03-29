防疫人員超尷尬！中國掀起為「大白」獻舞風潮

近日有一名女子身穿紅色舞衣，大跳拉丁舞感謝大白的影片，再次引發關注。（擷取自YT影片）

2022/03/29 06:00

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，遍及吉林、上海、遼寧等地。由於當局動輒採取封控管理，防疫人員工作壓力不言可喻，但中國社群媒體近期掀起一波感謝一線防疫人員的「獻舞」風潮，出現學生或民眾在防疫人員面前唱歌跳舞的大量影片，防疫人員也被迫「欣然接受」。網友痛批，這種「你不尷尬，尷尬的就是別人」的作法，根本是形式主義。

綜合中國和香港媒體報導，身穿白色防護衣的第一線人員在中國被暱稱為「大白」。這波號稱感謝「大白」的風潮，包括家長讓孩子在核酸檢測站的防疫人員面前唱歌跳舞，「聽我說謝謝你，因爲有你…」，表達感謝大白辛勞奉獻的心意，家長則在一旁側錄，並上傳網路分享。也有大學生等青年起而效仿，甚至開始出現學校等組織性動員。

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起初有不少網友對此按讚表示肯定，認為這是疫情肆虐之下的同胞愛，但隨著愈來愈多相關影片在網路上流傳，網友的態度也轉為負面。近日有一名女子身穿紅色舞衣，大跳拉丁舞感謝大白的影片，再次引發關注。影片顯示，十餘名身穿防護衣、口罩、面罩的防疫人員整齊地站成兩排，「欣賞」該名女子的舞蹈；表演結束後，防疫人員還很配合地鼓掌。現場還有一名男子以專業攝影機記錄整個過程。

網友紛紛表示，這種表演很尷尬，是讓防疫人員「變相罰站」。有人痛批，家長為了博取網路流量，讓小孩在防疫人員面前表演歌舞，或是組織單位想「搞政績」，防疫人員也只能停下手邊工作，尷尬地觀看，根本是耽誤寶貴時間。有人更直言，做完核酸檢測就離開，加快檢測效率，就是對防疫人員最大的支持。

粉絲眾多的「協和醫生Do先生」在「微博」表示，有時間讓一線人員多休息，提高一下待遇，「而不是還要穿著這身衣服配合擺拍做『工具人』。」微博大V（網紅）「江寧婆婆」也發文指出，做爲一線抗疫人員，「感動是感動的，但是麻煩也是真的麻煩的」，做完核酸、麻溜（迅速）走人，就是對他們最大的支持。

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