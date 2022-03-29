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    中國增逾6800本土病例 上海本土新增4477例

    中國武漢肺炎疫情近日迅速升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1228例，以及5658例無症狀感染，單日新增本土案例逾6800例。（美聯社）

    中國武漢肺炎疫情近日迅速升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1228例，以及5658例無症狀感染，單日新增本土案例逾6800例。（美聯社）

    2022/03/29 10:42

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日迅速升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1228例，以及5658例無症狀感染，單日新增本土案例逾6800例，疫情遍及上海及吉林、山東、遼寧、廣東、天津等21省，其中上海4477例。

    中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日新增確診1293例，包含境外移入65例，本土新增1228例。本土中包含吉林1055例、上海96例、山東12例、遼寧10例、廣東8例、天津7例、福建7例、河北6例、黑龍江5例、浙江4例、山西3例、江蘇3例、河南3例、湖南3例、陝西3例、安徽2例、江西1例。無新增死亡病例。

    公告也指出，昨日新增無症狀感染者5758例，其中境外移入100例，本土5658例，本土包含上海4381例、吉林812例、福建124例、河北108例、遼寧64例、山東41例、江蘇21例、黑龍江20例、安徽16例、甘肅11例、天津10例、廣東10例、廣西10例、浙江8例、河南8例、雲南6例、江西5例、湖南2例、四川1例。

    中國衛健委也指出，截至3月28日24時，中國累計確診14萬5808例，累計死亡病例4638例，現有確診病例2萬7859例當中，有59例是重症病例。

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