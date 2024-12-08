敘利亞總統阿塞德疑出逃 飛機消失恐墜毀

阿塞德家族政權半個世紀的敘利亞統治宣告結束。（美聯社）

2024/12/08 14:01

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞反抗軍「沙姆解放組織」（HTS）進入敘利亞首都大馬士革，宣布推翻總統阿塞德（Bashar al-Assad）的統治，在反抗軍攻入大馬士革時，1架傳出載有阿塞德出逃的伊留申-76型軍用運輸機（IL-76）在雷達上消失，疑似墜毀，目前阿塞德下落不明。

綜合外媒報導，敘利亞反抗軍進入首都大馬士革，宣布大馬士革擺脫暴君阿塞德的統治，已經「自由」了，大馬士革街頭有大批民眾在慶祝阿塞德政權的倒台；反抗軍稱因阿塞德家族政權半個世紀的統治而流離失所或被監禁的人們現在可以回家了。

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敘利亞總理透過錄音表示，他留在大馬士革，政府隨時準備「與人民選擇的任何領導層合作」。

在反抗軍攻入首都時，1架伊留申-76型軍用運輸機從大馬士革機場起飛，這架飛機最初飛往敘利亞沿海地區，那裡是阿塞德勢力的據點，但隨後突然掉頭，朝相反方向飛行了幾分鐘，然後雷達亮點在反抗軍控制的荷姆斯（Homs）上空上消失，在訊號消失前飛機高度驟降，疑似墜毀。

1位敘利亞消息人士直言：「飛機從雷達上消失了，可能是應答器被關閉，但我認為更大的可能性是飛機被擊落。」

《路透》指出，無法立即確定機上人員，2名熟悉情況的敘利亞高級軍官向《路透》表示，阿塞德今（8日）登機離開大馬士革，去向不明；戰爭監察員表示，離開大馬士革機場的私人飛機很可能載有阿塞德，原本駐守機場的政府軍也在飛機離開後解散。

大馬士革街頭有大批民眾在慶祝阿塞德政權的倒台。（法新社）

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