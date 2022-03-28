上海疫情區域群聚、全市發散並存 無症狀感染者佔全國7成

中國官方通報數據，截至今日0時，本土新增確診1219例、無症狀感染者4996例，總共6215例，疫情遍及吉林、上海、遼寧等多個地區，其中今（28日）起「分區分批」封城的上海，無症狀感染者佔有3450例。（路透）

2022/03/28 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續擴大，據官方通報數據，截至今日0時，本土新增確診1219例、無症狀感染者4996例，總共6215例，疫情遍及吉林、上海、遼寧等，其中今（28日）「分區分批」封城的上海，無症狀感染者佔有3450例。

綜合中媒報導，根據中國國家衛健委發布，截至今日0時，本土新增確診1219例、無症狀感染者4996例，總共6215例，其中無症狀感染者部分，上海即有3450例，佔約7成。

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上海市疫情防控專家小組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡今在疫情記者會上表示，藉由分析先前的核酸篩測數據，發現上海疫情有2個特點，呈現區域群聚和全市發散並存，有「爆發的潛在性風險」，經綜合因素考量，認為有必要採取更加果斷和堅決的防疫措施，降低社群人流的情況下，能夠盡快篩測確診者或找出隱藏性的社區傳染。

上海市衛健委主任鄔驚雷則說，以黃浦江為界分兩區封控，第一批地區於3月28日5時至4月1日5時，嚴格封控管理4天，期間間隔需至少24小時有2次核酸檢測。第二批地區則在4月1日3時至4月5日3時，嚴格封控管理4天，期間間隔至少24小時有2次核酸檢測。第二批地區在3月28日至4月1日期間，重點區域將嚴格落實封控管理，非重點區域有1次篩測，而機場、鐵路、國際客貨運則仍正常營業。

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