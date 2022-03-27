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    拜登怒斥普廷但無意「顛覆政權」 布林肯：權力在俄羅斯人民

    針對拜登怒嗆普廷「不得繼續掌權」，美國國務卿布林肯（Antony Blinken，見圖）27日澄清表示，美國沒有任何「顛覆政權」的戰略，推翻普廷與否，決定權都在俄羅斯人民身上。圖為布林肯27日出訪以色列。（路透）

    針對拜登怒嗆普廷「不得繼續掌權」，美國國務卿布林肯（Antony Blinken，見圖）27日澄清表示，美國沒有任何「顛覆政權」的戰略，推翻普廷與否，決定權都在俄羅斯人民身上。圖為布林肯27日出訪以色列。（路透）

    2022/03/27 19:29

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引起國際公憤，美國總統拜登（Joe Biden）今（27）日稍早在波蘭演說時怒嗆俄總統普廷（Vladimir Putin）引發討論，對此，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）澄清，美國沒有任何「顛覆政權」的戰略，推翻普廷與否，決定權都在俄羅斯人民身上。

    綜合外媒報導，針對美國總統拜登今（27）日稍早怒嗆「不得讓普廷繼續掌權」，美國國務卿布林肯在出訪以色列時向媒體澄清，美國沒有任何「顛覆他國政權」的戰略。

    布林肯表示說：「我相信總統（拜登）、白宮昨晚演說的重點在於，簡單來說，普廷不能再持有這種宣戰、侵略烏克蘭或其他任何國家的權力。」

    布林肯也說，美國官方已經一再重申，沒有任何顛覆俄羅斯政權的戰略，也沒有要顛覆任何國家的政權。

    但布林肯也強調：「但如果要談改變政權，那權力一定是在該國國民身上。以俄為例，決定權在俄羅斯人民身上。」

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